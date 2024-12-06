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蘋果、百度合攻陸版AI 卡關

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
知情人士透露，蘋果公司和百度正在合作，計畫為明年在大陸銷售的iPhone添加人工智慧功能。 (路透)
知情人士透露，蘋果公司和百度正在合作，計畫為明年在大陸銷售的iPhone添加人工智慧功能。 (路透)

知情人士透露，蘋果公司和百度正在合作，計畫為明年在大陸銷售的iPhone添加人工智慧功能。然而該項目推進中遇到阻礙，兩家公司因如何使用iPhone使用者數據來訓練和改進模型產生分歧。分析認為，若問題無法解決，可能會讓蘋果在大陸市場提振iPhone銷量的希望遭到打擊。

科技媒體《The Information》報導，蘋果和百度的工程師正努力調整百度的大型語言模型（LLM），能夠更好的服務iPhone用戶。然而相關人士表示，這些模型在理解使用者提示和對常見場景作出準確回應方面仍有困難。

蘋果攜手百度開發陸版AI功能
蘋果攜手百度開發陸版AI功能

兩家公司也因如何使用iPhone用戶數據來訓練和改進模型產生分歧。百度希望保存並分析從iPhone用戶的AI相關查詢中獲得的數據，但蘋果的隱私權政策禁止收集此類數據。

百度正在使用最先進的模型文心一言（Ernie 4.0）作為蘋果生成式AI服務的基礎，這些服務將應用於iPhone、Mac和iPad等設備。兩家公司正合作開發既能在雲端運行的大型模型，也能在iPhone等設備上運行的小型模型。

此外，知情人士表示，蘋果iOS系統中的人工智慧助理軟體Siri也將使用百度的AI模型，主要目的是提供更好的搜尋結果。百度自2012年以來一直是蘋果網頁瀏覽器的默認搜尋引擎，並自2015年以來成為Siri的默認搜尋引擎。與此同時，百度正在替Apple Intelligence的開發分配更多的雲端運算基礎設施，並計畫增加晶片支出，以應對來自蘋果用戶的請求增加。

蘋果為使用百度人工智慧模型支付了高達100億美元（新台幣3,272億元）的費用。並同意承擔重新訓練和微調模型所需的計算成本，這使得蘋果成為百度AI模型收入方面最大的客戶之一。

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