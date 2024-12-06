陸晶片出口衝破4兆元

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
今年前11月，大陸晶片出口額將突破人民幣兆元（新台幣4.5兆元），意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止大陸晶片產業持續發展壯大。圖為示意圖。 （路透）
今年前11月，大陸晶片出口額將突破人民幣兆元（新台幣4.5兆元），意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止大陸晶片產業持續發展壯大。圖為示意圖。 （路透）

央視旗下自媒體《玉淵譚天》發文指出，今年前11月，大陸晶片出口額將突破人民幣兆元（新台幣4.5兆元），意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止大陸晶片產業持續發展壯大。

文章指出，今年前十月，大陸半導體出口達人民幣9,311.7億元，增長21.4%，平均每個月的出口在人民幣930億元左右。

從過去三年的數據來看，每年第4季都是大陸半導體出口旺季。

玉淵譚天表示，從2019年開始，美國政府幾乎每年都會對打壓大陸半導體行業的政策「打補丁」（比喻彌補工作中的不足或疏漏之處）。

儘管這些政策看上去來勢洶洶，但制裁的邊際效應正在遞減。

文章指出，美國一直在晶片最前沿的領域加碼對大陸制裁，希望透過鎖住前沿的發展空間，進而打壓中國大陸整個晶片產業。但半導體市場規模增長的動力越來越多地向著汽車和工業領域傾斜。

而汽車晶片與工業級晶片最看重穩定性，因此當前80%汽車晶片需求是成熟製程，而成熟製程正是大陸所長，而美國制裁反而讓大陸在成熟製程的能力提升，搭建起全產業鏈，雖然同最先進企業仍有差距，但已有一定水平；而有成熟製程支撐，大陸亦可以朝晶片的「最後一公里」不斷努力。

半導體 晶片 美國

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