TikTok黑色星期五銷售倍增

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸網路技術公司字節跳動旗下短影音平台TikTok，5日公布今年黑色星期五（11月29日）當天在美國的購物銷售金額達到1億美元（約新台幣32.5億元）以上，成長兩倍。 香港中國通訊社
大陸網路技術公司字節跳動旗下短影音平台TikTok，5日公布今年黑色星期五（11月29日）當天在美國的購物銷售金額達到1億美元（約新台幣32.5億元）以上，成長兩倍。 香港中國通訊社

大陸網路技術公司字節跳動旗下短影音平台TikTok，昨（5）日公布今年黑色星期五（11月29日）當天在美國的購物銷售金額達到1億美元（約新台幣32.5億元）以上，成長兩倍。

這表明儘管面臨禁令，但該App受歡迎程度仍不斷提高。

界面新聞報導，TikTok表示，緊接著的網路星期一（12月2日，但未公布銷售金額）也延續銷售熱潮，該App電子商務功能TikTok Shop在黑色星期五和網路星期一兩天的購物者數量大增165%。

在TikTok銷量上升之際，根據美國總統拜登簽署的新法律，這款應用程式可能在明年1月被關閉。因為當局擔心TikTok對美國用戶構成國家安全威脅。但銷售激增表明，嚴格的監管審查並未削弱用戶興趣（TikTok的用戶超過1.7億美國人），也未趕走那些繼續認為在該App上行銷產品的賣家。

TikTok於2023年9月在美國推出TikTok Shop，一年後獲得顯著成長不足為奇。但銷售額成長兩倍卻是TikTok不畏禁令，加碼提升其在美國電子商務影響力的成果。

拜登今年4月就簽署一項法律，要求字節跳動將其美國TikTok業務出售給一家美國公司，否則將面臨全國禁令。此後，TikTok並未退縮反而加大在美國的擴張力度，它停止TikTok Shop在歐洲的擴張，把資源集中在專注於擴大其在美國的影響力，並進一步鞏固其在美國經濟中的地位。

華盛頓最高法院預計本周就撤資或禁令法案做出裁決，也有人猜測新當選總統川普可能會介入並試圖阻止禁令。

拜登 美國經濟 電子商務

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