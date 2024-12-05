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華為Mate 70供應鏈：加單30%至1,700萬支

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate 70系列熱賣。（取自手機中國）
華為Mate 70系列熱賣。（取自手機中國）

華為Mate 70手機熱賣，華為供應鏈透露，為滿足消費者高漲的購買熱情，華為Mate70系列的零組件已追加訂單30%，總備貨量提升至1,700萬支，遠高於上一代Mate 60的1,000萬支。

陸媒金融界分析，華為Mate70系列這次備貨量加單30%，達到1,700萬支，可見華為對市場預期非常樂觀。但即便如此，仍然供不應求。這火爆的背後，一方面是華為技術實力的體現，另一方面也反映消費者對華為品牌滿滿的信心。尤其在高端市場，蘋果一家獨大的局面終於被打破，大家對國產高端旗艦的期待值也拉滿了。

陸媒強調，華為Mate70這次可是帶著滿滿的誠意而來，晶片技術突破，加上衛星通話、影像系統等方面的升級，直接戳中大陸消費者的痛點。12月4日，華為Mate70系列正式開賣，瞬間在華為商城售罄，線下門市更是排起了長龍，購機者絡繹不絕。

據了解，Mate 70熱賣也吸引黃牛加價出售，該系列手機的各個規格和顏色均出現了不同程度的加價，加價範圍在人民幣300元至2,000元之間，依舊供不應求。

華為終端BG CEO何剛透露，華為Mate70系列手機的預約數已突破670萬支，儘管華為手機的生產規模在行業內相對較大，但面對如此巨大的市場需求，初期供應仍然略顯不足。為此，華為的供應鏈團隊正加班加點，全力以赴，以確保儘早滿足消費者的購買需求。

何剛表示，可能再等兩三個月，原生鴻蒙的用戶體驗就會達到一個比較完美的狀態，明年所有華為新機都將出廠搭載原生鴻蒙。

何剛在與紫牛基金創始合夥人張泉靈的對話中透露，Mate 70系列的每顆晶片均具備國產能力，標誌著華為手機實現晶片100%國產化。

張泉靈指出，雖然麒麟9020在半導體工藝上與世界最高水準存在差距，但華為通過軟硬體一體化優化，使得消費者在實際使用中無法感受到這一差距。她強調，無論是手機發熱還是遊戲體驗，消費者都不會察覺到差異。

根據華為官方資料，Mate 70系列在操作流暢度、遊戲幀率和整機性能方面均有顯著提升，分別比上一代華為Mate 60 Pro+提高了39%、31%和40%。軟體識別資訊顯示，標準版的Mate 70搭載了今年上半年中期改款的麒麟9010晶片，與華為Pura 70系列相同。而較高階的Mate 70 Pro/Pro+/RS則首次採用了全新的麒麟9020處理器，這是華為推出的真正新一代處理器。

消費者 高端

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