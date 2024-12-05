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業者籲解除禁團令 陸委會：大陸文旅部禁令也未解

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對我國赴陸旅遊禁團令，陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會上表示，按大陸文旅部目前公告名單，大陸旅行社不能經營到台灣的旅遊業務，我方是「相應的做法」。記者陳宥菘／攝影
針對我國赴陸旅遊禁團令，陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會上表示，按大陸文旅部目前公告名單，大陸旅行社不能經營到台灣的旅遊業務，我方是「相應的做法」。記者陳宥菘／攝影

自新冠疫情爆發以來，我國赴陸旅遊禁團令已持續4年10個月未解除，觀光業者近日赴觀光署陳情，掀起陸委會與國台辦多次就兩岸觀光未能恢復常態化隔空交火。陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會上再度就兩岸觀光議題表示，按大陸文旅部目前公告名單，大陸旅行社不能經營到台灣的旅遊業務，我方是「相應的做法」。

針對媒體就兩岸觀光議題，提問指旅遊業者認為當前的赴陸「禁團令」是政府干預市場，梁文傑表示，大陸從疫情結束以後，根據他們的相關規定，旅行社要經營出國旅遊業務，一定要按照文旅部公告「這個國家是可以去，可以經營」。

梁文傑接著說，到目前為止，大陸文旅部公告的名單裡面「就是沒有台灣」，所以大陸的旅行社不能夠經營到台灣的業務，「我們也是根據相應的做法」。

梁文傑並指，最近大陸方面透過記者會或新聞稿，不斷地提出要我方「先做些什麼」，他們再來研究要不要開放等等，他強調，「要開放就直接開放、直接宣布，不要再一直附加條件」。

大陸文旅部去年1月20日、3月10日及8月10日公布3批試點「恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營大陸公民出境團隊旅遊和『機票+酒店』業務」的名單，共計138個國家與地區，並公布自去年2月6日起，全面恢復中國大陸與港澳的團體旅遊和「機票+酒店」業務經營活動。在相關的公告中，台灣均未納入開放名單。

旅行公會全聯會等團體11月25日赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除赴陸禁團令。陸委會11月26日晚間發布新聞稿作出四點澄清，強調兩岸觀光交流阻礙在陸方，呼籲業界認清事實真相。

隨後，大陸國台辦發言人陳斌華11月27日在記者會上提出，如果我方政府取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，大陸將積極研究擴大大陸居民赴台灣本島、澎湖旅遊。陸委會當晚透過書面回應質疑，陸方對於開放陸客來台觀光「不斷附加條件」，顯示並無誠意。

大陸國台辦29日晚間接近午夜時刻，再度回應陸委會的說法，指民進黨政府設置4項障礙，並批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」、「無助於兩岸旅遊恢復正常化」。

就兩岸觀光現況，大陸方面仍未恢復團客、自由行旅客到台灣本島及澎湖旅遊；台灣方面則有「禁團令」，以及部分邊境管控措施，大陸人士來台需經專案申請。

旅行社 梁文傑 陸委會

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