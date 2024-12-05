陸官媒：美國制裁沒有阻止大陸晶片產業持續壯大

美國近日對大陸半導體實施出口管制措施，央視旗下自媒體玉淵譚天5日以「別人都不看好偏偏你最爭氣」為題發文指出，到今年11月，大陸晶片出口額將突破人民幣兆元，意味著過去五年美國的制裁，沒有阻止大陸晶片產業持續發展壯大。

香港經濟日報報導，玉淵譚天在文章中指出，今年1月到10月，大陸半導體出口達人民幣9311.7億元，增長21.4%，平均每個月的出口是930億元左右。從過去三年的數據來看，每年的第四季度還是大陸半導體出口的旺季。

玉淵譚天表示，從2019年開始，美國政府幾乎每年都會對打壓大陸半導體行業的政策「打補丁」（比喻彌補工作中的不足或疏漏之處）。儘管這些政策看上去來勢洶洶，但制裁的邊際效應正在遞減。

文章指出，美國一直在晶片最前沿的領域加碼對大陸制裁，希望通過鎖住前沿的發展空間，進而打壓中國整個晶片產業。但半導體市場規模增長的動力越來越多地向著汽車和工業領域傾斜。

而汽車晶片與工業級晶片最看重穩定性，因此當前80%汽車晶片需求是成熟製程，而成熟製程正是大陸所長，而美國制裁，反而讓大陸在成熟製程的能力提升，搭建起全產業鏈，雖然同最先進企業仍有差距，但已有一定水平；而有成熟製程支撐，大陸亦可以朝晶片的「最後一公里」不斷努力。

文章引述業界人士指，大陸逐漸完善晶片全產業鏈建設，再自己獨立發展人工智慧晶片，亦擁有更好的產業鏈基礎。目前主要困難在先進封裝方面，從技術層面來說，難度不如光刻機。

另外，大陸商務部5日例行記者會上，有記者針對美國對大陸半導體實施出口管制措施，多個行業協會呼籲謹慎採購美國晶片一事提問。

大陸商務部發言人何亞東回應，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。12月2日再次發布對陸半導體出口管制措施，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，對半導體領域正常貿易往來帶來極大不確定性，對全球產業鏈供應鏈穩定構成威脅。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。