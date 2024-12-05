前中國央行行長：面對關稅 從經濟角度不報復是最好

美國候任總統川普（Donald Trump）已表明，上任後會對所有中國商品加徵10%關稅。前中國央行行長易綱表示，面對關稅或「小院高牆」，從經濟角度看不報復是最好的，但從政治學來說，不報復可能沒辦法應付國內民意。

財新網4日報導，前中國人民銀行（央行）行長易綱在4日舉行的「第20屆東京-北京論壇」上，做出上述表示。

易綱表示，面對「小院高牆」或高關稅，有經濟學家研究應該報復還是不報復。他則認為自由貿易是最好的安排，在這個情況下仍然適用，「也就是說當對方不理性時，從經濟學角度來講，不予報復是一種最優解」。

他又說，「但是從政治學來說，不報復可能沒辦法對付國內的民意」，這使決策者很無奈，可能被迫做出一些從經濟學角度看不合理的事。

易綱又提到，中國及日本都是自由貿易的受益者。第二次世界大戰後日本迅速崛起，成為貿易及出口大國，是自由貿易中最先得到好處和受惠的國家。

他說，中國在改革開放後也搭上了自由貿易的快車，經濟快速發展，「中日兩國都是全球自由貿易的受益者，我們也都想堅持WTO（世界貿易組織）的原則，對接全世界的經濟貿易規則，一貫地反對貿易保護主義」。

他說，在商品服務自由貿易、資金自由流動和勞動力自由流動這3個層次上，最合理、最簡單的是貿易要自由，其中又以商品、服務自由貿易的門檻最低。

當前全球的GDP增長較低迷，自由貿易會大大提高全球GDP的增長和老百姓的福祉。經濟學家和決策者應該在面對嚴峻形勢時，「大聲疾呼自由貿易的好處」。

在同日另一場主題討論中，易綱表示，中日合作是非常重要，只有戰略互信，才能達到戰略互惠，互利共贏。

他說，當前中日雙邊金融合作仍在推進，如中日兩國央行近期續簽規模達人民幣2000億元（約新台幣8920億元）的雙邊本幣互換協議，並展開人民幣和日元直接交易。今年1月至9月，中日跨境人民幣業務的收付金額已經超過1兆元，年增35%。

日本的商業銀行在中國設立45家金融機構，有一家銀行獲得結算代理資格，2家日資銀行獲得人民銀行的貨幣政策工具—碳減排工具的資格。未來中日雙方也可以在數字貨幣、區塊鏈、支付體系、節能環保、綠色低碳等領域合作。