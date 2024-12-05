柳井正稱不用新疆棉 新疆棉協會：期待優衣庫給予尊重

UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正日前接受BBC訪問時表示公司「不會使用新疆棉」，引發大陸輿論譁然。新疆維吾爾自治區棉花協會5日回應，對此堅決不能接受，期待優衣庫等國際品牌能夠對新疆棉給予充分的尊重與信任。聲明也指向美國頻頻造謠，剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利。

柳井正曾在2022年拒絕承認或否認UNIQLO是否使用新疆棉花，並表示希望在美國與中國之間保持「中立」，對於柳井正表明公司產品不使用來自新疆地區的棉花，在大陸引發巨大反彈，民眾揚言杯葛。

而新疆維吾爾自治區棉花協會5日在微信公眾號發布的聲明指出，新疆棉花是中國紡織業的重要原料，是連接東西方市場的橋梁。新疆棉不僅給中國和世界提供了大量優質紡織原料，也帶動了當地經濟的發展、給當地居民提供了就業機會，新疆許多家庭就此擺脫了貧困，走向富裕。

聲明接著將矛頭指向美國，認為美國打著「人權」的幌子，頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂「強迫勞動」等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花及棉製品，「對此，我們堅決不答應。」

聲明表示，在政府的支持和新疆各族人民的辛勤努力下，新疆棉花發生了深刻變革，實現了由傳統植棉技術向現代植棉技術的轉變，棉花產業向集中化、綠色化、智慧化發展，機械化智慧化水平不斷提高，數位化技術得到推廣應用，棉花產業成為帶動新疆各族人民增收致富的支柱產業。

聲明最後呼籲，國際社會和紡織服裝企業本著尊重客觀事實的原則，對一切反疆的言論及行為保持高度的理性分析與選擇。期待優衣庫等國際品牌能夠對新疆棉給予充分的尊重與信任，恢復使用新疆棉花，維護全球棉紡織產業的健康穩定發展。

除新疆維吾爾自治區棉花協會發表聲明，大陸外交部發言人毛寧在11月29日回應此事稱，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。

美國國土安全部甫於11月22日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸29個實體新增到「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單中，當中涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。使該實體名單上的數量總計增加至107個。