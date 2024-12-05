計劃重組大陸業務 通用汽車稱與上汽交流將更緊密

美國通用汽車（GM）傳出計劃重組大陸業務，將在重組中承擔超過50億美元的支出和資產減值。通用汽車今（5）日回應稱，為實現長期發展目標，正採取措施減少庫存、按需生產、保護價格體系及降低固定成本，並強調大陸業務對於通用汽車的重要性。

彭博及CNBC報導，根據通用汽車4日提交的證券文件，該公司將在大陸業務的重組中承擔超過50億美元的支出和資產減值，以試圖挽回其在大陸曾經的輝煌。通用汽車預計將對其在大陸合資企業的價值減記26億至29億美元。

財聯社報導，針對「通用汽車計劃重組大陸業務」傳聞，通用中國今日回應稱，大陸業務對於通用汽車的現在和未來而言都是優質資產，通用汽車與合資夥伴上汽集團的合作交流比以往更加緊密，以實現盈利和可持續發展。

今年前三季度，通用汽車在大陸的業務虧損3.47億美元，通用汽車預估支出27億美元的重組費用，主要用於關閉工廠和減少不盈利車型的生產，「為實現長期發展目標，我們正採取措施減少庫存、按需生產、保護價格體系及降低固定成本。」

IT之家報導，針對通用汽車和上汽集團的合資企業，通用汽車發言人凱恩（Jim Cain）在一封郵件中表示，公司預計這些業務能夠在無需追加資本的情況下實現盈利。與上汽通用攜手努力扭轉在大陸業務，預計2025年的大陸業務將實現年度改善。

彭博早在今年8月便報導，知情人士稱，通用汽車正在裁減與大陸市場相關部門的員工，包括研發部門。知情人士指出，通用汽車調整計劃包括轉向生產電動汽車，專注於生產更高端的車型、進口豪華車型。

上汽通用汽車有限公司成立於1997年，由上海汽車集團和通用汽車公司共同出資組建。擁有四大生產基地，上海通用汽車旗下擁有別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌，覆蓋了從高端豪華車到經濟型轎車各梯度市場，以及高性能豪華轎跑、MPV、SUV、混合動力和電動車等細分市場。