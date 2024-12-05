港房價3年跌25% 金管局提高房貸比率助市民完成購房
香港房價過去3年從高位下跌25%，帶來銀行貸款問題，金融管理局近日向銀行發出指引，放寬房屋抵押貸款比率由7成調升至8成，以幫助已經給了首期訂金的市民完成交易。
金管局指出，過去3年，房價從高位下跌超過25%。為此，局方推出一次性特別安排，放寬購房的最高抵押貸款比率上限。與此同時，局方也上調供款與收入比率上限至6成。
局方解釋，這次放寬銀行的房貸監管要求，是讓銀行靈活地協助過去3年預購房屋的市民；這些市民於2021至2023年間，以預付訂金方式購買了仍在興建中的房屋（俗稱買樓花）。
很多港人都以預購方式購買新房，他們先向房地產發展商給付首期訂金，待新房落成後，再向銀行申請房貸給付餘數，而金管局為了穩定市場風險，對銀行的房貸比率、供款和收入比率都有所限制。
隨著房價下跌，當初以高價預購新房的市民，在未能以當年的高價向銀行申請貸款之下，就要自行準備更多現金，以彌補下跌的差額；未能給付的市民，只能取消交易，首期訂金被沒收。
行政長官李家超10月公布施政報告時，已將房貸比率上限調高至7成，供款與收入比率上調至5成。
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