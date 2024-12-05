快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

港房價3年跌25% 金管局提高房貸比率助市民完成購房

中央社／ 香港5日電

香港房價過去3年從高位下跌25%，帶來銀行貸款問題，金融管理局近日向銀行發出指引，放寬房屋抵押貸款比率由7成調升至8成，以幫助已經給了首期訂金的市民完成交易。

金管局指出，過去3年，房價從高位下跌超過25%。為此，局方推出一次性特別安排，放寬購房的最高抵押貸款比率上限。與此同時，局方也上調供款與收入比率上限至6成。

局方解釋，這次放寬銀行的房貸監管要求，是讓銀行靈活地協助過去3年預購房屋的市民；這些市民於2021至2023年間，以預付訂金方式購買了仍在興建中的房屋（俗稱買樓花）。

很多港人都以預購方式購買新房，他們先向房地產發展商給付首期訂金，待新房落成後，再向銀行申請房貸給付餘數，而金管局為了穩定市場風險，對銀行的房貸比率、供款和收入比率都有所限制。

隨著房價下跌，當初以高價預購新房的市民，在未能以當年的高價向銀行申請貸款之下，就要自行準備更多現金，以彌補下跌的差額；未能給付的市民，只能取消交易，首期訂金被沒收。

行政長官李家超10月公布施政報告時，已將房貸比率上限調高至7成，供款與收入比率上調至5成。

建中 房屋 李家超

延伸閱讀

粵港經貿合作 投資逾千億

國際金融論壇年會登場 周小川：捍衛多邊主義

國際金融論壇年會香港開幕 聚焦全球合作

前進拉美 香港與秘魯簽自貿協定 逾150行業受惠

相關新聞

計劃重組大陸業務 通用汽車稱與上汽交流將更緊密

美國通用汽車（GM）傳出計劃重組大陸業務，將在重組中承擔超過50億美元的支出和資產減值。通用汽車今（5）日回應稱，為實現...

中歐班列 累計開行突破10萬列

當地時間3日，從中鐵集裝箱重慶中心站開出的X8083次中歐班列，順利抵達德國杜伊斯堡，這標誌著中歐班列累計開行突破10萬...

11月財新陸服務業PMI降至51.5

財新網4日公布11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.5，較10月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，...

5G個人用戶普及率 16重點城近9成

中國大陸工信部3日通報2024年度5G應用「揚帆」行動重點城市總結評估情況。在5G個人用戶普及率方面，16個5G應用揚帆...

湘台青年企業家匯聚 融合發展大會長沙開跑

中新網報導，以「深化湘台合作交流促進產業融合發展」為主題的湘台青年企業家融合發展大會3日在長沙舉行。兩岸170餘名嘉賓持...

懷化陸港中越通道 首趟冷鏈農產專列開行

12月3日，一列載著10標箱共106噸、貨值50萬元（人民幣，下同）的農產品冷鏈專列從湖南懷化國際陸港一路南下，沿憑祥口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。