比亞迪、天馬微獲蘋果新單

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
天風國際證券分析師郭明錤發文表示，蘋果智慧音箱HomePod量產時間預計會進一步延後至明年第3季。而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。 路透
天風國際證券分析師郭明錤發文表示，蘋果智慧音箱HomePod量產時間預計會進一步延後至明年第3季。而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。 路透

天風國際證券分析師郭明錤發文表示，蘋果智慧音箱HomePod量產時間預計會進一步延後至明年第3季。而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。

阿斯達克財經報導， HomePod預計會採用A18處理器，以及配置6至7吋螢幕，並支持Apple Intelligence。比亞迪電子將為獨家組裝廠商，代表繼iPad後，再度取得蘋果的新組裝訂單。

天馬微電子將為HomePod的獨家面板供應商。郭明錤稱，該公司成為蘋果新的面板供應商後，未來增長空間巨大。

IT之家報導，郭明錤認為，蘋果2026年推出的智慧家居IP Camera將能夠與螢幕HomePod完成無線連接，並相信蘋果會將這兩種新產品與現有生態、HomeKit高度整合，提供完整的智慧家庭用戶體驗。

郭明錤指出，HomePod預計在明年下半年實現約50萬台的出貨量，市場反應正向，年出貨量「應可達到百萬等級」。

分析師

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