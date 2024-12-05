428家陸企IPO終止審查

根據滬深北交易所披露資訊統計，今年以來截至12月3日，三大交易所已公布終止IPO審查的企業達428家，相較去年同期增加75%，創近年新高。

學者分析，今年以來IPO終止審查數量增多，主要原因包括監管政策收緊、企業重新審視市場、資本市場估值邏輯變化、政策導向與監管力度增強等。

截至11月底的公開資訊，A股市場共有95家公司首發上市，募資人民幣618億元，IPO數量和募資額分別下降70%和83%，為2014年以來新低。

第一財經報導，有業內人士稱，撤單的擬上市企業有一些共同點，像是財務數據未達到上市新規標準，最近一年業績下滑嚴重；存在「清倉式」分紅情況；股權高度集中，存在家族絕對控股問題；傳統消費行業或進入下行周期的行業公司上市受限；從嚴監管分拆上市。

終止審核的擬IPO企業有內部整改、尋求其他融資管道、併購重組、重啟上市等出路。在今年的併購重組大潮之下，確實有較多擬IPO企業在終止審核之後，選擇被上市公司收購，這也成為投資機構退出的一大管道。還有些企業在IPO失利之後再次籌備上市事宜。

南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，終止審核的擬IPO企業有內部整改、尋求其他融資管道、併購重組、重啟上市等出路，明年IPO市場存在逐步走向常態化的可能，但是總體節奏上階段性收緊會持續一段時間。