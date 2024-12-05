官方出手 人民幣中間價力守7.2

人民幣對美元中間價近期力守7.2，展現大陸監管層持續維穩人民幣匯率訊號。本周二（3日）中間價報7.1996，為2023年9月以來新低，昨（4）日報7.1934，較前日上調62點，和路透預測偏離擴至近900點。

香港經濟日報報導，分析認為，南韓和法國政局不穩推高市場避險情緒，人民幣面臨的外部不確定性沒有緩解，外匯市場供需失衡更加明顯，大陸監管層延續強力舉措，釋放堅定的維穩決心。

人民幣在岸價、離岸價本周一度貶破7.30、7.31，均來到近一年低位。天風證券固收團隊最新觀點認為，美國聯準會降息周期邏輯尚未扭轉，但美元造成的匯率壓力料仍延續，下一個人民幣匯率的關注點位是7.35。

按照規定，大陸銀行間外匯市場人民幣對美元交易價可在當日中間價上下2％幅度內浮動。

在美國總統大選後，人行持續將人民幣對美元匯率中間價設定在略強於7.2的水準。加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，大陸央行將中間價維持在7.20以下，這有助於遏制人民幣的疲軟。

一位香港銀行外匯交易員分析，大陸十年期國債殖利率近日跌破2%關口後，中美利差倒掛幅度再度走闊、海外金融機構押注未來美元升值的情況下，市場對人民幣即期匯率跌破7.3有著一定的預期。

值得注意的是，在人民幣即期匯率跌向7.3之際，大陸外貿企業逢高結匯操作增加，正成為支撐人民幣匯率企穩的「新力量」。一位股份制銀行金融市場部人士透露，近日在岸人民幣匯率逼近7.3之際，結匯的外貿企業明顯增加。