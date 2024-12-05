官方出手 人民幣中間價力守7.2

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
人民幣示意圖。 美聯社
人民幣示意圖。 美聯社

人民幣對美元中間價近期力守7.2，展現大陸監管層持續維穩人民幣匯率訊號。本周二（3日）中間價報7.1996，為2023年9月以來新低，昨（4）日報7.1934，較前日上調62點，和路透預測偏離擴至近900點。

香港經濟日報報導，分析認為，南韓和法國政局不穩推高市場避險情緒，人民幣面臨的外部不確定性沒有緩解，外匯市場供需失衡更加明顯，大陸監管層延續強力舉措，釋放堅定的維穩決心。

人民幣在岸價、離岸價本周一度貶破7.30、7.31，均來到近一年低位。天風證券固收團隊最新觀點認為，美國聯準會降息周期邏輯尚未扭轉，但美元造成的匯率壓力料仍延續，下一個人民幣匯率的關注點位是7.35。

按照規定，大陸銀行間外匯市場人民幣對美元交易價可在當日中間價上下2％幅度內浮動。

在美國總統大選後，人行持續將人民幣對美元匯率中間價設定在略強於7.2的水準。加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，大陸央行將中間價維持在7.20以下，這有助於遏制人民幣的疲軟。

一位香港銀行外匯交易員分析，大陸十年期國債殖利率近日跌破2%關口後，中美利差倒掛幅度再度走闊、海外金融機構押注未來美元升值的情況下，市場對人民幣即期匯率跌破7.3有著一定的預期。

值得注意的是，在人民幣即期匯率跌向7.3之際，大陸外貿企業逢高結匯操作增加，正成為支撐人民幣匯率企穩的「新力量」。一位股份制銀行金融市場部人士透露，近日在岸人民幣匯率逼近7.3之際，結匯的外貿企業明顯增加。

人民幣 外匯 美國

延伸閱讀

新台幣開盤貶0.4分 為32.54元

歐盟：優惠協定涵蓋46%外貿 中國仍為最大貿易障礙

哥斯大黎加受邀加入CPTPP 尚待成員國評估與談判

促進外貿穩定增長 陸商務部推9項措施

相關新聞

大陸服務業PMI擴張放緩

據財新傳媒和標普全球昨（4）日聯合發布報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52降至51.5。彭博分析，11月服務...

中歐班列 累計開行突破10萬列

當地時間3日，從中鐵集裝箱重慶中心站開出的X8083次中歐班列，順利抵達德國杜伊斯堡，這標誌著中歐班列累計開行突破10萬...

11月財新陸服務業PMI降至51.5

財新網4日公布11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.5，較10月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，...

5G個人用戶普及率 16重點城近9成

中國大陸工信部3日通報2024年度5G應用「揚帆」行動重點城市總結評估情況。在5G個人用戶普及率方面，16個5G應用揚帆...

湘台青年企業家匯聚 融合發展大會長沙開跑

中新網報導，以「深化湘台合作交流促進產業融合發展」為主題的湘台青年企業家融合發展大會3日在長沙舉行。兩岸170餘名嘉賓持...

懷化陸港中越通道 首趟冷鏈農產專列開行

12月3日，一列載著10標箱共106噸、貨值50萬元（人民幣，下同）的農產品冷鏈專列從湖南懷化國際陸港一路南下，沿憑祥口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。