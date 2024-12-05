大陸高端晶片缺 拚智駕挑戰大

為加速國產晶片上車，大陸汽車晶片產業創新戰略聯盟近日發布第二批汽車晶片白名單（以下簡稱：白名單2.0）。內容含括超過1,800款產品，比第一批增加了30%，但名單中高端晶片仍很缺乏，不到20%。加上美國半導體制裁，大陸電動車要邁入智能化下半場將面臨巨大挑戰。

白名單由大陸汽車晶片聯盟聯合大陸12家整車企業和零組件企業，匯總各家內部已驗證或已量產應用的國產汽車晶片清單，經整合後形成，首批於4月18日發布。該名單能減少上下游驗證成本和周期，降低汽車企業的晶片選用風險，推動大陸國產汽車晶片廣泛應用，並加速優質汽車晶片供應商成長。

2.0版本於3日正式發布，覆蓋車身、底盤、動力、座艙、智駕、整車控制等各應用領域中的十大類晶片。新版涵蓋了超過2,000個應用案例，比第一批增加了34%，並有接近300家供應商，比第一批提升了3%。

綜觀大陸汽車晶片白名單有幾個特點：一是電源類、通信類和控制類晶片型號數量最多，供應商也最廣泛，這幾類晶片在車上需求量大款型多，大部分性能需求不高，也是大陸國產化主力所在；二是計算類在車上用量少但價值高，技術和資金投入大，供應商少，型號集中；三是控制類中低端晶片上車較多，佔比超過一半，高端晶片上車較少，不到20%；四是驅動類在車上需求量大，但是國產化程度較低，型號數相對較少。