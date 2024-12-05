奇瑞每27秒賣海外一輛車

經濟日報／ 記者林茂仁黃雅慧／綜合報導
奇瑞汽車今年前11個月出口超過100萬輛 。 （取自奇瑞汽車官網）
奇瑞汽車今年前11個月出口超過100萬輛 。 （取自奇瑞汽車官網）

奇瑞汽車公布最新銷量快報顯示，今年11月汽車出口10.4萬輛，年增10.5%，已連續三個月出口超過10萬輛，累計今年前11個月出口104.5萬輛，年增22.4%，刷新大陸車企新紀錄。

相較比亞迪是大陸車企銷量冠軍，另一出海銷量冠軍則是奇瑞汽車。易車訊報導，奇瑞的業務已覆蓋全球110多個國家和地區，累計汽車使用者超過1,540萬，其中海外用戶達到440萬，是第一個累計出口銷量突破400萬輛的大陸品牌

奇瑞汽車出口銷量
奇瑞汽車出口銷量

外界分析，奇瑞出海成功之因有二：一是其為大陸國內最早開拓海外市場的車企之一；另一方面，奇瑞鎖定的市場，包括俄羅斯、巴西及中東，正是當前大陸汽車出口增量最大的市場。

今年前11個月，奇瑞累計銷量達230.5萬輛，年增38.4%。其中海外累計出口104.5萬輛，年增22.4%；新能源汽車累計銷售48萬輛，年增214%。雖然銷售主力仍以燃油車為主，但新能源汽車正在快速增長。

今年以來，每四輛走出國門的大陸乘用車中，就有一輛屬於「奇瑞造」；平均每27秒，就有一輛「奇瑞造」交付海外用戶。中汽協此前發布數據顯示，今年前10個月大陸汽車出口485.5萬輛，年增23.8%。整車出口前十企業中，奇瑞占總出口量的20.2%。

奇瑞出口車型中，賣最好的是瑞虎7，在11月1日達成上市以來累計第100萬輛出口，見證奇瑞穩步開拓全球市場的新紀錄。

看好海外市場的需求及因應歐盟的關稅衝擊，奇瑞的全球化布局也迎來新突破，奇瑞與西班牙EV MOTORS合資工廠日前迎來首台車S700下線出廠，助力西班牙傳奇品牌EBRO重煥新生。

另外，奇瑞也加入華為的鴻蒙智行陣營中，由華為與奇瑞合作的智界品牌汽車，11月也取得了不錯的表現，單月銷量為11,401輛。

大陸車企為求生存，出海已經成為趨勢，包括比亞迪、奇瑞、長安、長城、廣汽和上汽等大陸車企已經宣布在泰國、印尼和巴西等國家的十個海外工廠新建或擴建項目。根據全球汽貿網，截至2023年，大陸汽車製造商海外全流程製造工廠年產量已達120萬輛。

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