大陸官媒喊穩住股市房市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

新華社、人民日報兩大官媒發文指，「今年大陸全年經濟增長目標是5%左右，在5%的左一點或是右一點，都可以接受。」文章還強調，要穩住房市、股市兩個「風向標」。

外界聯想，在中共中央經濟工作會議下周召開前，大陸官媒可能為今年經濟增速恐無法「保5」先打預防針，也可能為明年GDP增速給出指引。

該文以《經濟增速怎麼看—當前中國經濟問答之一》為題，內容指出，GDP強調的是量的概念，並不能全面反映經濟活動的品質和效率。「速度再快一點，非不能也，而不為也。」意味當前大陸經濟要更注重質的提升，而不是簡單以GDP論英雄。

文章提及，要打好存量政策和增量政策組合拳，千方百計提振消費、擴大需求，加快推進產業提質升級，加大助企幫扶力度，深入推進重點改革任務，穩住房市、股市兩個「風向標」，加強重點領域風險防範應對。

滙豐環球私人銀行4日發表2025年第1季投資展望指出，預計大陸今年經濟年增4.9%，恐難保5，明年將放緩至4.5%。並預計大陸會推出更多財政政策刺激經濟，應對明年全球市場不明朗因素下帶來的經濟下行風險。

外界對中共領導層在下周召開的中央經濟工作會議上，討論把2025年經濟成長目標維持在今年5%左右的水平，抱有很高期望。瑞銀和巴克萊的經濟學家表示，決策者還可能將明年赤字率目標設定在3.5%至4%，高於通常水平。

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