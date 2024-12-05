懷化陸港中越通道 首趟冷鏈農產專列開行

12月3日，一列載著10標箱共106噸、貨值50萬元（人民幣，下同）的農產品冷鏈專列從湖南懷化國際陸港一路南下，沿憑祥口岸出口奔向越南安員站。這是懷化國際陸港開行的首趟中越鐵路冷鏈農產品出口專列。

中新社報導，懷化是西部陸海新通道「13+2」省際協商合作機制成員之一，湖南唯一面向東協的貨運集結中心。目前，懷化國際陸港已開通經北部灣港、廣州港、深圳港、湛江港出海和中老（中寮）、中越、中緬跨境等七條國際物流大通道。此趟專列成功開行，標誌其國際班列運輸實現跨國際區域運輸、末端配送全鏈條集成服務模式。

當前正值大陸西北地區洋蔥豐收季節，本次冷鏈專列裝載著來自甘肅金昌的洋蔥，先以公路運輸方式運抵懷化的冷藏庫，儲存於溫度控制在0攝氏度至8攝氏度之間、相對濕度維持在70%至80%的適宜環境中，隨後在懷化智慧冷鏈數位化物流中心裝箱，並在運輸過程中恆定7攝氏度，從而確保洋蔥的新鮮度。

冷鏈專列具有速度快、恆溫保鮮、運量大、運行平穩安全等優勢，不僅可縮短運輸時間，還能降低在運輸過程中的損耗。此次運輸為中西部地區與越南及東南亞各國的農產品進出口、貿易往來提供了物流通道新選擇。

懷化國際陸港智慧冷鏈數位化物流中心總投資5.8億元，庫容達24萬立方公尺，是目前湖南省內最大的智能化單體庫。懷化國際陸港將依託冷鏈智慧物流等項目，建設集物流、商貿、快遞、供銷等多種功能於一體的農產品冷鏈綜合物流服務區，帶動更多農產品出口。