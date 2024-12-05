湘台青年企業家匯聚 融合發展大會長沙開跑
中新網報導，以「深化湘台合作交流促進產業融合發展」為主題的湘台青年企業家融合發展大會3日在長沙舉行。兩岸170餘名嘉賓持續聚焦湘台青年交流與兩岸融合發展敘友誼、話發展。
湘台青年企業家融合發展大會自2020年創立至今，已舉辦四屆，著力為台灣青年創新創業牽線搭橋，成為湘台青年碰撞智慧、凝聚共識、共促發展的有力平台。
湖南省台辦主任曾智夫表示，湖南擁有海峽兩岸產業合作區（湖南）、海峽兩岸青年就業創業基地、岳陽台灣農民創業園等3個國家級平台，10家省級台灣工業園和1個省級湘台文化創意產業園，熱忱歡迎更多台灣青年來湘走走看看、創業就業，共用湖南發展機遇，共築民族復興夢想。
當前，湖南發展的戰略機遇空前交匯，產業體系日益完備，創新動能激揚澎湃，GDP從2012年突破2兆元人民幣、到2023年突破5兆元人民幣，完成兆元級「四連跳」，穩居大陸前十，已形成5個兆元級產業、16個千億產業集群、4個國家先進製造業集群。湖南及長沙營商環境持續位居大陸前列、中西部首位，已愈來愈成為創業理想之地。
中國國民黨中常委鄭任宗表示，湘台兩地合作優勢明顯、相得益彰，可以經常通過舉辦交流會、建立聯合孵化基地等形式，讓兩岸青年互相學習、互相借鑒、共同發展，不斷凝聚共識、推進融合、共促發展。
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