5G個人用戶普及率 16重點城近9成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸工信部3日通報2024年度5G應用「揚帆」行動重點城市總結評估情況。在5G個人用戶普及率方面，16個5G應用揚帆行動重點城市平均5G個人用戶普及率達到87.6%，廣州深圳、杭州排名前三。

中新社報導，16個5G應用揚帆行動重點城市分別是，廣東的廣州、深圳、東莞、佛山，江蘇的南京、蘇州、無錫，浙江的杭州、寧波，山東的濟南、青島，以及北京、上海、安徽合肥、河南鄭州、湖北武漢。 　　

評估結果顯示，16個重點城市在流量提升、連接規模、應用創新、網路建設、政策措施等方面取得突破，並在5G政策支持、市場培育等方面具有引導作用。

通報顯示5G流量使用方面，大陸全國5G個人用戶普及率超過60%，5G網路接入流量占比達56.1%。重點城市平均5G個人用戶普及率達87.6%，排名前三的城市廣州、深圳、杭州分別達105.94%、101.77%、99.34%，遠超全國總體水平。

5G網路建設方面，全國累計建成基地台364.7萬個，每萬人擁有5G基地台數26個。重點城市平均每萬人擁有5G基地台數達39.68個。

5G應用連接方面，大陸全國5G物聯網終端連接數超過4000萬個，5G應用已融入74個國民經濟大類。重點城市的5G物聯網終端連接數達到1796.34萬個，占比大陸全國總數超40%。

5G應用創新方面，大陸工信部聯合相關部門發布了多個5G+智慧教育、智慧醫療、智慧旅遊試點項目和能源領域5G應用優秀案例。重點城市的「綻放盃」5G應用徵集大賽全國賽獲獎項目總數量共701個。

廣州 深圳 網路

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