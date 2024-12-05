中歐班列 累計開行突破10萬列

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中歐班列累計開行突破10萬列。圖為中德雙方來賓出席第10萬列中歐班列接車儀式並合影。（中新社）
中歐班列累計開行突破10萬列。圖為中德雙方來賓出席第10萬列中歐班列接車儀式並合影。（中新社）

當地時間3日，從中鐵集裝箱重慶中心站開出的X8083次中歐班列，順利抵達德國杜伊斯堡，這標誌著中歐班列累計開行突破10萬列。

中新社報導，當日上午，第10萬列中歐班列接車儀式在杜伊斯堡多式聯運場站舉行。

中國大陸駐杜塞爾多夫代總領事昌海濤在出席接車儀式時致詞表示，作為世界最大內河港和國際貿易物流中心，杜伊斯堡深度參與共建一帶一路，已成為中歐班列在西歐地區線路最廣、班次最多、運量和貨值最大的節點。中歐班列為亞歐貿易往來提供實惠高效的全天候物流解決方案、將物美價廉的中國大陸商品帶入歐洲百姓家、並吸引大量電子商務企業落戶杜伊斯堡等起終點城市，有力拉動了沿線城市產業轉型與經濟社會發展。

杜伊斯堡市政府中國事務專員陶逸泊（Markus Teuber）表示，往返於杜伊斯堡和中國之間的中歐班列已由最初的每周一班增長到每周30-40班。中歐班列既便利了歐中間貿易往來，也帶動了杜伊斯堡的城市發展，大量（逾120家）中國企業隨之落戶杜伊斯堡。

杜伊斯堡港口集團首席執行官馬庫斯·班恩（Markus Bangen）指出，杜伊斯堡港口集團在過去十年同中國夥伴開展了愉快且卓有成效的合作，雙方合作超越了傳統物流範疇，進一步拓展到港口建設、倉儲服務。期待在未來十年繼續攜手挖掘合作潛力。

中鐵集裝箱運輸有限責任公司歐洲子公司總經理田中雨指出，作為中歐班列統一經營服務平台，中鐵集裝箱運輸有限責任公司始終致力於發展中歐班列品牌建設，也將持續貫徹落實高質量共建一帶一路的八項行動，推動中歐班列向著更高質量、更好效益、更加安全的方向發展，為促進中歐貿易發展提供有力的運輸服務保障。

據了解，中歐班列已從開行之初的單一線路，成長為基本覆蓋亞歐全境的物流網絡，通達25個歐洲國家的227個城市以及11個亞洲國家的100多個城市。中歐班列開行萬列所需時間則由開行之初的90個月縮短為6個月。

一帶一路 物流

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