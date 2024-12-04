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中國報復美國半導體禁令 分析：明顯放開手腳

中央社／ 台北4日電

美國2日對中國半導體產業祭出新一輪禁令，中國隨即宣布加強對美限制出口鎵、鍺、石墨等軍民兩用礦物；中國四大行業協會還呼籲企業應該謹慎購買美國晶片。路透社引述專家分析，中國在報復美國方面，很明顯放開手腳了。

美國政府2日對中國半導體業祭出3年內的第3輪管制措施，140家中國企業被列入出口黑名單。

中國商務部3日公告，即日起禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會也相繼發表聲明，呼籲中企謹慎採購美國晶片，因為美國晶片產品不再安全、不再可靠，應該「積極」使用國內和美國以外的外資企業在中國生產的晶片。

香港英文南華早報今天報導，華盛頓3日譴責北京對鎵、鍺和石墨等關鍵軍民兩用物項實施的新出口限制，並承諾採取「必要步驟」防止進一步的「脅迫」措施。

美國國務院代表在透過電子郵件回答問題時表示，「我們仍在評估新的控制措施，但我們將採取必要措施減輕影響並阻止中國進一步採取強制行動」。

發言人補充說，「這些新的控制措施只是強調了我們與其他國家加強合作的重要性，以降低關鍵供應鏈的風險並使之多樣化，遠離中國」。

根據美國地質調查局（USGS）的資料，截至2023年，中國生產了全球98%的鎵和60%的鍺，並擁有全球77%的天然石墨供應。

美國國際貿易委員會（ITC）2024年3月的報告顯示，2018年至2021年，中國占美國進口鍺的54%和鎵的 53%。這兩種礦物應用在半導體製程、電動汽車和高科技工業領域。

美國的鎵和鍺分別100%和50%依賴進口。對石墨來說，美國也100%依賴進口。

在倫敦帝國學院商學院從事研究的賈格（PrashantGarg）表示，鎵和鍺的出口禁令影響了電信、再生能源和國防等產業。他在11月與人共同撰寫的研究表明，鎵等材料「是全球生產網絡的核心，並且在經濟穩定中發揮不成比例的重要作用」。任何供應中斷都可能「影響整個行業，增加成本並導致人工智慧和雷達設備等關鍵技術的延遲」。

他補充說，由於北京的決定，智慧型手機、筆記型電腦和智慧家居設備的消費者成本可能會上升。

報導提到，美國地質調查局11月的一項研究調查了關鍵礦產供應中斷如何影響美國經濟。研究人員估計，如果中國全面禁止鎵和鍺出口，美國的GDP可能減少34億美元。

該研究的主要作者納薩爾（Nedal Nassar）在一份新聞稿中表示，「失去對半導體等產品價值一小部分的關鍵礦物的獲取，可能會對整個經濟造成數十億美元的損失」。

納薩爾認為，中國境外關鍵礦產產量的低水準也很嚴重，會造成短期和長期後果。「我們確實考慮了中國以外目前可用的產能以及短期替代潛力，」他說，「我們的模型預測了短期內的影響，但在許多情況下，開發新的供應來源或替代材料需要更長的時間。」

路透社3日報導，中國四大行業協會提出的建議，可能會影響美國晶片製造巨頭，例如輝達（Nvidia） 、超微（AMD） 、英特爾 (Intel)。儘管有出口管制，他們仍成功繼續在中國市場銷售產品。這三家公司沒有立即回應路透社的置評請求。

報導引述策緯諮詢公司（Trivium China）副總監南利斯特（Tom Nunlist）表示，這些協會的警告可能被視為軟性建議，中國企業可能會聽，但是否採取行動將由市場決定。

南利斯特強調，中國對關鍵礦產的出口禁令更為重要。「在報復美國的行動方面，中國的行動一直相當緩慢或謹慎，但很明顯，現在已經放開手腳了。」

報導提到，中國通訊企業協會呼籲政府展開關鍵訊息基礎設施供應鏈安全調查，採取有力措施，保障關鍵訊息基礎設施安全穩定運行。這些警告與中國對待美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的態度相呼應，中國後來禁止美光向國內主要產業銷售其晶片。

另外，英特爾也面臨官方審查。中國網絡空間安全協會10月呼籲對英特爾產品進行安全審查，稱這家美國晶片製造商的產品漏洞頻發、故障率高，在中國賺得盆滿缽滿，反而不斷威脅中國國家安全，又討好美國政府打壓中國企業。

半導體 材料 美國

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