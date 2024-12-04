30秒出口一輛車！奇瑞汽車年內出口突破百萬輛創紀錄

大陸知名車企奇瑞集團近日公布其11月的海外出口銷量數據顯示，前11個月出口汽車數量達到1,046,186輛，年增22.4%，連續三個月出口銷量超過10萬輛。這也是奇瑞首次在一年內出口突破100萬輛，等於平均30秒出口一輛車，創大陸車企最快達成年內百萬輛出口的新紀錄。

相較比亞迪是大陸車企銷量冠軍，另一出海銷量冠軍則是奇瑞汽車。目前，奇瑞集團的業務已經拓展到全球110多個國家和地區，累計汽車用戶超過1,540萬，其中海外用戶達到440萬。奇瑞集團也成為中國品牌中第一個累計出口銷量突破400萬的品牌。連續第22年位居中國汽車品牌出口第一。

奇瑞汽車11月銷售快報顯示，銷售汽車28萬輛，年增32.2%，再一次創造了單月銷量的歷史新紀錄;1-11月份，奇瑞集團累計銷量2,305,411輛，年增38.4%。換算下來，出口佔了總銷量45%，將近半數，顯示奇瑞汽車銷量組成中，出口成為最大宗。

雖然銷售主力仍以燃油車為主，但新能源汽車正在快速增長。新能源汽車方面，11月銷量7.78萬辆，年增267.9%，前11月累計銷售48萬輛，年增214%，新能源增速位居主流車企首位。

中汽協此前11月發布數據顯示，今年前10個月汽車出口485.5萬輛，年增23.8%。整車出口前十企業中，奇瑞出口量達10.9萬輛，年增20.7%，佔總出口量的20.2%。

外界分析，奇瑞出海成功之因有二：一是其為大陸國內最早開拓海外市場的車企之一；另一方面，奇瑞鎖定的市場，包括俄羅斯、巴西以及中東，正是當前大陸汽車出口增量最大的市場。

奇瑞此前與西班牙埃布羅公司位於巴塞隆納的合資工廠首款產品EBRO品牌S700 SUV正式投產。成為最快在歐洲投產的大陸車企。

面對大陸內捲車市，大陸車企為求生存，出海已經成為趨勢，包括比亞迪、奇瑞、長安、長城、廣汽和上汽等中國車企已經宣布在泰國、印尼和巴西等國家的10個海外工廠新建或擴建項目。上海證券研報中指出，根據全球汽貿網，中國汽車製造商已經在9個國家建造並投產了全流程製造工廠，截至2023年，年產量達120萬輛。