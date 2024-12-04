恩智浦：將為客戶建一條中國晶片供應鏈

恩智浦和台灣合作夥伴世界先進（VIS），4日在新加坡東部動工興建一家合資晶片廠。恩智浦執行副總裁 Andy Micallef在儀式間透露，恩智浦還在努力尋找一種方式來服務那些需要中國產能的客戶，「我們將建立一條中國供應鏈」。

彭博報導，恩智浦在中國北部城市天津設有測試和封裝工廠，但在中國沒有前端製造業務。Micallef 沒有透露該公司在中國擴張計畫的細節。但表示：「我們將建立一條中國供應鏈。」 Micallef說。「對於想要中國供應鏈的客戶，我們將提供這種能力。」

兩家公司2024 年 9 月決定組建合資企業，4日在新加坡淡賓尼舉行12吋（300mm）晶圓廠動土典禮。

由於2日拜登政府正式宣佈了對中國獲取外國半導體技術實施更多限制，加劇了中美半導體產業發展交流的緊張局勢。

在此次活動中，恩智浦高管重申，該公司正在擴大其地理覆蓋範圍。恩智浦執行副總裁 Andy Micallef 補充說，這家歐洲晶片製造商是汽車和網路半導體的主要生產商，正在尋求擴大在中國的供應鏈，中國是全球最大的電動汽車和電信市場。

關於恩智浦將採取何種措施建立中國供應鏈還有待後續揭曉。巧合的是，另一家歐洲晶片大廠意法半導體，11月20日宣布為更好服務中國客戶，將由華虹代工40奈米的微控制器（MCU）。