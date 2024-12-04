快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

中國地方補貼造車新勢力 留下過剩產能與千億爛尾

中央社／ 上海4日電
小鵬汽車近日宣布攜手阿拉伯聯合大公國Ali & Sons Holding LLC公司。（圖／取自小鵬汽車微博）
小鵬汽車近日宣布攜手阿拉伯聯合大公國Ali & Sons Holding LLC公司。（圖／取自小鵬汽車微博）

中國造車新勢力自2014年在地方政府補貼之下快速增長，2019年有超過60家新車企，然而過去幾年，它們中大多數已破產倒閉，留下千萬輛已規劃的過剩產能，與超過人民幣千億元的爛尾融資。

陸媒第一財經報導，2014年是中國造車新勢力元年，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、奇點汽車和遊俠汽車紛紛創立，許多傳統汽車高管也下場創業。直到2019年，市場上有超過60家造車新勢力（大股東非傳統車企），還有已註冊公司但實際但沒有把車造出來的公司高達400家。

根據不完全統計，過去10年中國23家造車新勢力已經建成和規劃產能共達到了1355萬輛，規劃產能投資達到了人民幣6853億元（下同，約新台幣3兆元）。目前有16家車企已經宣告破產或沒有銷量，合計規劃產能達到了1030萬輛，規劃總投資6065.8億元；預估已落地產能389萬輛，累計融資額1070億元。

這波造車投資熱潮背後不乏地方政府的推動，因為汽車產業鏈長，對地方經濟帶動作用大。各地方政府為了引進汽車項目，往往出資、出土地，給予免費工廠以及稅收補貼。

2023年，神龍汽車在地方補貼推動下發起了「半價購車」行動，把市場推向價格戰。車企遭遇經營困難時，地方政府還會施以援手，給予消費補貼或幫扶資金，一些車企高管認為此舉打亂市場競爭秩序。但隨著大部分造車新勢力的破產、倒閉，地方對造車新勢力生產基地的投資，已經難以收回本金

2019年後，絕大多數造車新勢力已退出市場，只剩下8家：理想、零跑、蔚來、小鵬、小米、哪吒、極石、合創。後兩者單月銷量還不到50輛。曾是造車新勢力銷量冠軍的挪吒汽車也面臨裁員降薪、被供應商起訴等經營危機。

然而倖存下來的車企還在加速擴張，如蔚來和零跑都有擴建工廠計劃，小鵬兩間工廠年產能達20至30萬輛；小米規劃分兩期建造工廠，年產能各15萬輛。

人民幣 本金 破產

延伸閱讀

台南鹽水工廠火警濃煙竄天際 消防派10多輛車趕赴滅火

Volkswagen大砍成本又一招：減少製造原型測試車、加快開發速度！

下一個會輪到德國嗎？Volkswagen開始轉讓出售中國工廠

紫爆！湖口居民快關窗 桃園工廠大火新竹卻首當其衝

相關新聞

恩智浦：將為客戶建一條中國晶片供應鏈

恩智浦和台灣合作夥伴世界先進（VIS），4日在新加坡東部動工興建一家合資晶片廠。恩智浦執行副總裁 Andy Micall...

中國地方補貼造車新勢力 留下過剩產能與千億爛尾

中國造車新勢力自2014年在地方政府補貼之下快速增長，2019年有超過60家新車企，然而過去幾年，它們中大多數已破產倒閉...

中國官媒挺比亞迪要求供應商降價 稱是合理需求

中國電動車業內捲競爭，龍頭企業比亞迪傳為增加競爭力，要求供應商從明年起降價10%。中國官媒人民網昨天刊文表示，像比亞迪產...

郭明錤：蘋果螢幕版HomePod延遲量產 比亞迪和天馬微是供應商

跟蹤蘋果產業鏈多年的天風國際證券分析師郭明錤4日發文表示，蘋果配備螢幕HomePod的量產時間預計會進一步延後至明年第3...

航機動漫片疑違香港國安法 國泰：盡快下架

香港國泰航空客機上播放的一部動漫片，其內容據說可能違反香港國安法，國泰今天證實此事，並表示影片內容不代表公司立場 ，已即...

中國服務業擴張降溫 凸顯消費者需求依然低迷

根據財新和標普全球4日聯合發布的報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52.0降至51.5。彭博分析，11月服務業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。