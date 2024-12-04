郭明錤：蘋果螢幕版HomePod延遲量產 比亞迪和天馬微是供應商

跟蹤蘋果產業鏈多年的天風國際證券分析師郭明錤4日發文表示，蘋果配備螢幕HomePod的量產時間預計會進一步延後至明年第3季。而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。

阿斯達克財經報導， HomePod預計會採用A18處理器，以及配置6至7吋螢幕，並支持Apple Intelligence。比亞迪電子將為獨家組裝廠商，代表繼iPad後，再度取得蘋果的新組裝訂單。

天馬微電子將為HomePod的獨家面板供應商。郭明錤稱，公司成為蘋果新的面板供應商後，未來增長空間巨大。由於預期中國手機市場將在明年恢復增長，估計與上年相比上升約2%至4%，兼且公司在手機OLED市佔率持續提升，相信將有利天馬微電子明年的營運展望。

IT之家報導，郭明錤認為，蘋果 2026 年推出的智慧家居 IP Camera 將能夠與螢幕 HomePod 完成無線連接，並相信蘋果會將這兩種新產品與現有生態、HomeKit 高度整合，提供完整的智慧家庭用戶體驗。

郭明錤指出，HomePod 預計在明年下半年實現約 50 萬台的出貨量，市場反應正向，年出貨量「應可達到百萬等級」。

美國知名科技記者古爾曼，曾披露這款智慧家居顯示螢幕的部分規格，尺寸約為 6 吋，外觀類似於 iPad 但它是方形而不是矩形的，並且邊框較厚，頂部有一個攝影機，可用於 FaceTime，內置揚聲器、可充電電池，支持觸控，但主要還是透過語音進行操控，計畫提供銀色和黑色兩種 Hub。

作業系統看起來像是 iPhone 的待機模式和 watchOS 的混合體，而且蘋果還為它設計了一個可自訂的主螢幕，支持小部件，可用於顯示天氣、日程、照片、家庭中的控制選項，還有類似於其他系統的 Dock 可用于啟動應用。

內置多種感測器，可以確定人離設備的距離，並根據距離調整顯示的內容，例如當附近無人時可能會顯示溫度，但當有人靠近時就會切換到溫度調整介面，就像 Nest 恒溫器一樣。