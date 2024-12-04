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中國官媒挺比亞迪要求供應商降價 稱是合理需求

中央社／ 台北4日電
一封比亞迪要求供應商2025年降價10%的郵件，近日在大陸汽車產業引發震撼彈。美聯社
一封比亞迪要求供應商2025年降價10%的郵件，近日在大陸汽車產業引發震撼彈。美聯社

中國電動車業內捲競爭，龍頭企業比亞迪傳為增加競爭力，要求供應商從明年起降價10%。中國官媒人民網昨天刊文表示，像比亞迪產銷量連續快速增長的車企，在採購中提出降價要求，「不僅不是『非分要求』，而恰恰是『合理需求』」。

陸媒此前報導，11月26日網路上流傳一封有關比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件，當中提到為增強比亞迪乘用車競爭力，需要整個供應鏈持續降成本，所以要求供應商從2025年1月1日起降價10%。

同日網路上流傳另一封疑似供應商回應給比亞迪的郵件，表示「強烈不滿和嚴正抗議」，並呼籲比亞迪停止以無底線的壓榨模式獲取短期利益。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛11月27日於其微博表示，與供應商的年度議價是汽車行業的慣例，對供應商提出降價目標並非強制要求，可以協商推進。

人民網3日以「比亞迪『議價』供應商，理所應當」為題發文，指今時今日中國汽車產業和汽車市場在世界上占有非常重要的地位，因為競爭激烈，整車企業相對於零部件供應商處於買方地位，占據議價談判優勢。

文章表示，諸如比亞迪這樣的產銷量連續快速增長的整車企業，以自身銷量為依托，在規模化採購中提出降價要求，「不僅不是『非分要求』，而恰恰是『合理需求』」。

文章又指，過去一段時間，汽車關鍵零部件幾乎全部掌握在少數企業手裡，價格一直居高不下。整車企業主動展開降價協商，才能避免陷入到為零部件企業「打工」的境地。從供應鏈到最終產品，降價的最終受益對象肯定是消費者。

文章最後指，「整車企業致力於優化供應鏈、系統性降本增效，契合新質生產力屬性要求，可以說是中國製造做大做強、提升自身競爭力的題中應有之義」。比亞迪憑借產銷量優勢推動上下游產業鏈降本增效，「是我國新能源車企在全球汽車市場的競爭力不斷提升的有力體現」，也是汽車產業鏈深度重構、汽車產業版圖系統重塑的見證。

比亞迪 競爭力 網路 郵件

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