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航機動漫片疑違香港國安法 國泰：盡快下架

中央社／ 香港4日電
香港國泰航空客機上播放的一部動漫片，其內容據說可能違反香港國安法，國泰今天證實此事，並表示影片內容不代表公司立場，已即時採取行動，「安排該節目盡快下架」。聯合報系記者黃仲明／攝影
香港國泰航空客機上播放的一部動漫片，其內容據說可能違反香港國安法，國泰今天證實此事，並表示影片內容不代表公司立場，已即時採取行動，「安排該節目盡快下架」。聯合報系記者黃仲明／攝影

香港國泰航空客機上播放的一部動漫片，其內容據說可能違反香港國安法，國泰今天證實此事，並表示影片內容不代表公司立場，已即時採取行動，「安排該節目盡快下架」。

國泰航空企業事務部回覆中央社記者查詢時表示，已知悉有關事件，並向受影響的顧客衷心致歉。

國泰指出，機上娛樂影片的內容篩選由第三方服務供應商負責，「我們一直向他們提供明確的指示，確保所推薦的內容符合公司的標準。我們已即時向內容服務供應商反映事件的嚴重性，並責成其徹查成因及加強監察，以確保未來不會有同類事件發生。」

今天較早時有本地媒體報導，有旅遊資訊網站接獲乘客投訴，表示搭乘國泰航班時，發現機上娛樂系統「疑涉顛覆國家的內容」，已就此事向香港警方國安處舉報。

據報導，相關乘客所指的是美國動畫片「FamilyGuy」的首播集，其中一段內容涉及「影射『六四事件』並諷刺中國」。

報導引述這位乘客說，「Family Guy」的版權持有人為迪士尼旗下公司，該公司早已在港屏蔽有問題的節目，質疑國泰沒有做好把關工作。

國安法 國泰航空 香港

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