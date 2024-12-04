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中國服務業擴張降溫 凸顯消費者需求依然低迷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
財新和標普全球4日聯合發布的報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52.0降至51.5。彭博分析，11月服務業活動擴張幅度不及前一個月，代表儘管政府近期推出了種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。圖為上海市民在烏中市集買菜。記者林宸誼／攝影
財新和標普全球4日聯合發布的報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52.0降至51.5。彭博分析，11月服務業活動擴張幅度不及前一個月，代表儘管政府近期推出了種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。圖為上海市民在烏中市集買菜。記者林宸誼／攝影

根據財新和標普全球4日聯合發布的報告，11月財新中國服務業PMI從前一個月的52.0降至51.5。彭博分析，11月服務業活動擴張幅度不及前一個月，代表儘管政府近期推出了種種刺激舉措，但消費者需求仍然低迷。

報導指出，自9月底以來中國政府宣布了一系列支持性舉措，包括降息和1.4兆美元的地方政府化債計畫，使得10月以來經濟顯現出初步復甦跡象。

儘管美國總統當選人川普重返白宮後，有可能引發或嚴重破壞中美雙邊貿易的關稅戰，但外界對中國領導層，在下周年度閉門中央經濟工作會議上，討論把2025年經濟成長目標維持在今年5%左右的水平，抱有很高期望。

瑞銀和巴克萊的經濟學家之前表示，決策者還可能將明年赤字率目標設定在3.5%至4%，高於通常水平。這將為中央政府透過增加舉債來提振經濟打開大門。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業擴張提速，服務業則增速放緩，製造業就業拖累整體就業，價格水準穩定，服務業價格水準略低，製造業和服務業市場樂觀預期均有回升。9月底以來，系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效，11月經濟修復有所提速。

不過，當前經濟放緩壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性還需緊密觀察。未來，經濟內部結構性和週期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需對此有充足準備。

壓力

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