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Omdia：2025年大尺寸OLED的出貨量將年增32.7%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
面板專業研調機構Omdia 4日發布最新報告，2025年9吋以上的大尺寸OLED的出貨量預計將年增32.7%。2024年，9吋以上的大尺寸OLED出貨量預計將年增116.5%，增長動力來自蓬勃發展的IT OLED市場，包括面板、筆記型電腦和平板電腦。圖為三星OLED AI智慧顯示器。圖／三星提供
面板專業研調機構Omdia 4日發布最新報告，2025年9吋以上的大尺寸OLED的出貨量預計將年增32.7%。2024年，9吋以上的大尺寸OLED出貨量預計將年增116.5%，增長動力來自蓬勃發展的IT OLED市場，包括面板、筆記型電腦和平板電腦。圖為三星OLED AI智慧顯示器。圖／三星提供

面板專業研調機構Omdia 4日發布最新報告，2025年9吋以上的大尺寸OLED的出貨量預計將年增32.7%。2024年，9吋以上的大尺寸OLED出貨量預計將年增116.5%，增長動力來自蓬勃發展的IT OLED市場，包括面板、筆記型電腦和平板電腦。

報告提到，傳統上主導OLED電視顯示市場的南韓廠商，正越來越多地關注顯示器OLED，以彌補OLED電視顯示市場的下滑。與此同時，大陸廠商正在加緊生產用於個人電腦、平板電腦和筆記型電腦的OLED面板，以期在8.6代IT RGB OLED產線的生產設施投建之前搶佔IT OLED市場更大的市占。

此外，蘋果OLED面板iPad Pro已於2024年推出，將進一步推動平板電腦OLED面板的出貨量。

2025年，受IT OLED驅動，大尺寸OLED的出貨量預計將增長。儘管與2024年相比增長速度有所放緩，但預計仍會有兩位數的增長。受到高階和遊戲型號需求的推動，南韓廠商正將生產重點轉向OLED面板。

三星電子旗下的子公司三星顯示，將在2025年底推出第一代8.6代IT OLED產線。得益於日益增長的人工智慧、遊戲和高端筆記型電腦需求，筆記型電腦OLED面板的出貨量不斷上升。

但是平板電腦OLED面板的增長將放緩，因為蘋果OLED面板iPad Pro的出貨量低於預期，導致面板廠商對2025年的生產更加謹慎。

地緣政治問題也促進了IT OLED出貨量的增長。出於對地緣政治的擔憂，一些全球個人電腦廠商越來越傾向于生產OLED面板，並減少高階產品對LCD的依賴。在向OLED轉型的過程中，南韓生產的面板的需求量較大，導致大陸國產面板的使用率降低。

Omdia顯示研究高級經理 Yoonsung Chung 表示， 2025年OLED電視面板的出貨量預計將保持緩慢增長態勢，年增長率僅1.4%。由於客戶群有限、與液晶電視競爭激烈、以及財務連續虧損，OLED電視面板廠商對此的態度變得更加保守。

相反，這些生產商正在提高OLED面板的產能，OLED面板由8.5代OLED線生產，該生產線服務於OLED電視。

南韓 客戶 財務

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