中國嚴管IPO 2024逾400家企業撤回申請年增75％

中國對於企業首次公開發行（IPO）的監管，令許多企業放棄上市目標。據統計，今年年內已超過400家企業撤回IPO申請，年增75%，創下近年新高。部分放棄IPO的企業另尋其他融資管道，也有選擇接受併購。

中國證監會去年8月27日宣布「階段性收緊IPO節奏」、「關注融資必要性和發行時機」的「827新政」，也被視為是這波資本市場監管趨嚴的起點。

據第一財經檢視公開資訊，截至今年12月3日，上海、深圳與北京三大交易已公布終止上市程序的企業為428家，相較去年同期增加了75%。今年6月，三大交易所公佈終止程序的數量達到118家；6月前後的5月和7月，終止程序的數量分別為47家和46家。

上半年1月到4月，每月終止上市程序的企業平均數為33.25家，下半年的8月到11月，每月平均為19.5家。比較2021年到2023年的同期數據，數量約在200家到300家之間，今年已經超過400家，明顯偏高。

報導引述南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，今年終止IPO的數量增多，主要的原因包含「監管政策收緊」、「企業重新審視市場」、「資本市場估值邏輯變化」、「政策導向與監管力度增強」；也有業內人士提到，業績達標但是成長預期不夠，也是部分企業撤回IPO的原因。

田利輝說，終止上市程序的企業，有些著手內部整改等待重新上市的機會、尋求其他融資管道，也有企業索性接受重組併購。

資金壓力是這些未能上市企業選擇接受併購的一大關鍵。對於有些握有特殊技術或具發展潛力產品的公司來說，IPO失敗並不代表他們缺乏競爭力。但IPO失敗，卻會讓資金斷裂，企業的研發、擴展計畫也會陷入僵局，更可能直接影響到公司營運，為解決眼前的困境，接受併購不失為一個「續命的方法」。

一位投行的併購業務負責人受訪時指出，「這類撤銷IPO的企業是相對成熟、清晰的標的，操作併購的進程也會比較快」。

田利輝進一步分析，明年IPO市場有可能逐步走向常態化，但總體上，階段性收緊還會持續一段時間。