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挑戰馬斯克！華為人形機器人最快明年量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網路場景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場景。不久前，華為全球具身智慧產業創新中心正式營運，樂聚機器人等16家企業與華為簽署了合作備忘錄。圖為華為在MWC上海的展位。記者林宸誼／攝影
華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網路場景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場景。不久前，華為全球具身智慧產業創新中心正式營運，樂聚機器人等16家企業與華為簽署了合作備忘錄。圖為華為在MWC上海的展位。記者林宸誼／攝影

華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網路場景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場景。不久前，華為全球具身智慧產業創新中心正式營運，樂聚機器人等16家企業與華為簽署了合作備忘錄。

科創板日報報導，近日人形機器人相關消息不斷。特斯拉機器人於11月28日公布新進展，搭載22個自由度靈巧手，在屈曲、伸展的基礎上，展示了外展、內收的全新姿態。

全球協作機器人巨頭優傲科技（Universal Robots），於11月26日表示，在大陸建立生產能力，將部分製造，包括供應鏈引入大陸。

11月15日，華為全球具身智慧產業創新中心正式營運。同日，寧德時代未來能源（上海）研究院聯合上海交通大學研發多款機器人。

上海證券劉陽東分析指出，近期產業端迎來密集催化，人形機器人產業鏈發展進一步提速，人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢。

人形機器人產業鏈目前正處於「0-1」向「1」不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業化元年，人形機器人商業化落地可期。

第一財經日報報導，這已經不是華為第一次在人形機器人領域進行布局。早在2023年4月，華為雲計算技術就與樂聚機器人簽署戰略合作協議，宣布將共同探索「華為盤古大模型+誇父人形機器人」應用場景，打造通用具身智慧解決方案，建設「人形機器人+」開放生態平台。

而在今年6月，華為開發者大會上的盤古大模型5.0發佈環節，樂聚的人形機器人「夸父」就正式對外亮相了。官方稱，「夸父」是境內首款面向家庭場景的開源鴻蒙人形機器人，由樂聚提供硬體，華為提供軟體和系統。

上海 寧德時代 網路

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