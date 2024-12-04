11月財新中國服務業PMI降至51.5 市場預期繼續改善

財新網4日公布，11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.5，較10月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，顯示服務業經營活動擴張速度小幅放緩。

先前公布的11月財新中國製造業PMI，上升1.2個百分點至51.5，已連續兩個月位於擴張區間。主要受製造業景氣度上升的帶動，當月財新中國綜合PMI走高0.4個百分點至52.3，創7月以來新高。

大陸國家統計局近期公布的數據顯示，11月製造業PMI微升0.2個百分點至50.3，服務業PMI持平於50.1；綜合PMI產出指數維持50.8不變。

從財新中國服務業PMI分項數據看，11月供需仍保持擴張，但速度放緩，其中新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間小幅下滑。

11月服務業就業平穩擴張，相應指數與上月持平，連續三個月高於臨界點。隨著新訂單增加，當月積壓工作量指數仍位於擴張區間，不過較前值微降。

價格方面，11月投入品價格指數明顯下滑，僅略高於臨界點。部分企業稱，薪酬上升導致經營開銷增加；不過也有企業反映，11月原料成本下降。成本壓力放緩，企業有更大空間降價促銷以應對市場競爭，當月銷售價格指數微降至收縮區間。

服務業企業信心繼續改善，11月經營預期指數在擴張區間創近七個月來新高。受訪企業認為，在經濟環境改善和政策支持下，今後經營活動將增長。不過也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業擴張提速，服務業則增速放緩，製造業就業拖累整體就業。不過，當前經濟放緩壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。

王喆認為，當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性還需緊密觀察。未來經濟內部結構性和周期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需對此有充足準備。