華為Mate 70系列首銷 合肥消費券補貼最高優惠4,500元

華為Mate 70系列4日上午10時起首度銷售，售價人民幣5,499元起。安徽合肥京東電器超級體驗店表示，華為Mate 70系列可以直接使用合肥市消費類電子產品消費券，參與補貼後價格最高優惠人民幣1,000元（新台幣4,500元）

「安徽交通廣播」公眾號發布，合肥京東電器超級體驗店指出，華為Mate 70系列可以直接使用合肥市消費類電子產品消費券，Mate 70 12GB+256GB原價人民幣5,499元，參與補貼後價格減人民幣500元、Mate 70 RS非凡大師16GB+512GB原價為人民幣11,999元，參與補貼後價格減人民幣1000元。

合肥市商務局官網發布，11月28日10時至12月20日24時，2024年合肥市第四批消費類電子產品消費券發放，總額人民幣2,000萬元，共計3.2萬張，手機、數碼相機、智能手錶等多種商品均享受補貼。

本次消費類電子產品消費券發放總額人民幣2,000萬元，其中，單張發票累計人民幣3000元以上補貼人民幣300元，總量1萬張；單張發票累計人民幣5,000元以上補貼人民幣500元，總量1萬張；單張發票累計人民幣1萬元以上補貼人民幣1,000元，總量1.2萬張。

消費券使用方式，個人持有效身分證件，在合肥市註冊登記的銷售消費類電子產品的企業（參與此次活動），新購享受補貼名錄內的消費類電子產品。

值得一提的是，在江蘇省購買華為Mate 70系列也支持補貼購機，根據江蘇發改委11月26日發布「3C數位產品補貼專項活動操作指引」補貼政策，補貼標準為產品成交價格的15%，最高可優惠1,500元。

有上海台幹表示，不少台灣人開車到昆山或蘇州買手機，「線下旗艦店購買，不用看證件。」

而貴州省政府辦公廳於11月27日印發「貴州省全力推動經濟持續回升向好若干政策措施」，在已支持的17類家電產品和12類家居商品換新促銷基礎上，將國產手機、平板電腦等更多高品質消費品納入以舊換新支持範圍。