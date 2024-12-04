英商會：明年在陸經營仍困難

中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）公布年度商業信心調查報告顯示，由於經濟形勢低迷，過去一年在大陸經營變得更困難，並預計明年仍將持續。

綜合信報、香港經濟日報報導，中國英國商會指出，中國經濟放緩，加上有監管障礙， 英國企業繼續面臨重大阻力，營業收入預期下降，企業對明年樂觀情緒不高，並認為在中國經商連續五年變得更加艱難

調查結果指出，自2019年以來，大多數在陸英國企業連續五年認為在陸經營變得更困難，2024年該比率達58%，其中有86%歸咎於經濟因素。僅有33%的企業預測2024年的營業額將按年增長，低於2023年的45%。

受調企業對2025年持樂觀態度的比率從46%下降至41%，而持悲觀態度的企業比率則維持在29%。顯示對於2025年的經營狀況仍不看好。

在投資部分，有76%的受訪企業表示將維持當前的投資水平或增加投資，其中有45%的企業表示投資計劃沒有變化，而31%的企業計劃在2025年增加投資，略低於去年的35%。