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央企設創投基金 官方力挺

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸正力推國有資本成為更有擔當的耐心資本。大陸國務院國資委、國家發改委昨（3）日共同宣布，支持中央企業發起設立創業投資基金，基金存續期長達15年，是一般基金的兩倍，並重點投資科技產業。

中新社報導，大陸國資委及發改委表示，中央企業創業投資基金要投早、投小、投長期、投硬科技，以具備硬科技實力的種子期、初創期、成長期的科技創新企業為主要投資標的，長期支持陪伴科技創新企業成長壯大，中央企業創業投資基金存續期最長可到15年，較一般股權投資基金延長近一倍。

大陸國資委及發改委強調，支持中央企業圍繞主責主業，聚焦重大戰略、重點領域、重要技術，發起設立概念驗證基金、種子基金、天使基金等適應科技成果轉化及科技創新企業成長所需的創業投資基金；支持國有資本運營公司等符合條件的企業發起設立創業投資母基金，發揮母子基金放大投資功能；通過市場化方式積極吸引商業保險資金、社會保障基金共同參與，引領各類長期資本聚焦科技屬性、技術價值、新興領域開展有效投資，帶動形成創業投資資本集群。

針對國資創業投資「不敢投」、「不願投」等問題，官方將健全符合國資央企特點的考核和盡職合規免責機制。

據介紹，中央企業創投基金合理容忍正常投資風險，根據投資策略合理確定風險容忍度，設容錯率，重點投向種子期、初創期項目的基金，可設較高容錯率。

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