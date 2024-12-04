陸中央經濟工作會議 聚焦三點

美媒消息指出，備受矚目的中共中央經濟工作會議將於12月11日舉行，將一連兩日，主要規劃2025年經濟發展目標、貨幣及財政政策刺激計畫等，會後大陸將透過官方媒體釋出會議相關結果的訊息。

彭博引述知情人士說法指出，大陸國家主席習近平和金融監管部門高層在內的領導人通常會出席此次會議，投資者將密切關注中國大陸明年的貨幣、財政和產業政策部署。

報導稱，中方可能不會在會議開始時就公告，而是借會議公報發布向公眾說明。雖然具體的經濟目標需待明年3月兩會（政協、人大）期間才會公布，但市場參與者將從會議公報中尋找蛛絲馬跡。

儘管川普多次宣稱上任後將大打關稅戰，可能對於中美雙邊貿易帶來擾動，近期市場開始討論大陸明年經濟目標的訂定，外界對北京領導層討論將明年經濟增長目標仍設定在今年5%左右的水平抱有很高預期。

此外，瑞銀和巴克萊經濟學家認為，大陸官方明年可能將赤字率目標定為3.5%至4%，高於以往水平，為中央增加借款以支撐經濟打開大門。

大陸官媒證券時報近日報導，大陸經濟學家和市場機構較一致認為，中國明年經濟增長目標將繼續維持在5%左右，與中長期目標銜接，促進穩就業並傳遞積極訊號。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴認為，2025年是「十四五」規劃的收官之年，保持經濟平穩運行意義十分重大。明年經濟增長率如果要實現5%左右的增速，需要適度提高赤字率。