迎關稅戰 中經會傳11日登場

彭博引述知情人士報導，中共高層預計十一日舉行為期兩天的中共中央經濟工作會議，以制定二○二五年經濟目標和刺激計畫。儘管美國候任總統川普重返白宮可能引爆新的關稅戰，衝擊雙邊貿易，外界仍對中共領導層將明年經濟成長目標設定約百分之五水準抱有很高預期。

報導指出，按照慣例，包括大陸國家主席習近平和金融監管部門高層將會出席中央經濟工作會議，投資者亦將密切關注大陸明年的貨幣、財政和產業政策部署。北京當局可能不會在會議開始時就公布會議內容，而是透過發布會議公報向公眾說明。雖然具體的經濟目標需待明年三月兩會（政協、人大）期間才會公布，但市場參與者將從公報中尋找蛛絲馬跡。

針對川普重返白宮後的衝擊，報導指出，川普可能引爆新的中美關稅戰，將破壞美中雙邊貿易，但外界對中共領導層討論明年經濟成長目標，仍將設定在今年約百分之五成長水準抱有很高預期。

報導引述瑞銀和巴克萊經濟學家認為，大陸還可能將赤字率目標定為百分之三點五至四，高於以往水準，為大陸中央政府增加借款以支撐經濟預做準備。

大陸官媒證券時報近日報導，大陸經濟學家和市場機構較一致認為，大陸明年經濟成長目標將繼續維持在百分之五左右，與中長期目標銜接，促進「穩就業」並傳遞積極訊號。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴認為，二○二五年是大陸「十四五」規畫（二○二一年至二○二五年）的收官年，保持經濟平穩運行意義重大。而明年經濟成長率如果要實現百分之五左右增速，需要適度提高赤字率。