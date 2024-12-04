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陸刺激消費再祭3C補貼 納入電腦、手機、消費電子

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸刺激內需消費，傳擬將3C產品（電腦、手機、消費電子）納入國家補貼範圍。 中新社
大陸刺激內需消費，傳擬將3C產品（電腦、手機、消費電子）納入國家補貼範圍。 中新社

大陸刺激內需消費再出新招，先前補貼主要以家電及汽車汰舊換新為主，不過有消息傳出大陸官方擬將3C產品（電腦、手機、消費電子）納入國家補貼範圍，將掀起一波換機潮，政策推出時間可能在明年3月「兩會」前後。

科創板日報報導，大陸多家券商報告不約而同提到官方補貼政策將擴大，華福證券研究報告指出，從政策面來看，商品類消費依然是重點支持領域，同時相比以往的家電和家居產品，手機、平板、電腦等被新納入支持範圍，後續更多政策將公布，拉動3C產品需求，帶來產業鏈相關投資機遇。華安證券表示，未來AI大模型加上消費電子補貼，或將激發手機和消費電子換機動力。

大陸官方補貼3C產品 圖／經濟日報提供
大陸官方補貼3C產品 圖／經濟日報提供

中信證券研究報告指出，手機和AIoT終端設備在2025年納入國家補貼可能性較大，預期在「兩會」前後啟動，持續時間將超過半年。境內出貨占比更高的品牌供應鏈相對更受益。此外考慮到擴產邊際成本降低及稼動率提升，上游IC設計公司及重資產零部件公司相對於中下游更加受益。

目前大陸官方的補貼大致可分為中央主導的國家補貼（國補）和地方政府主導的補貼（地補）。今年8月以來，國補主要聚焦大家電產品，包括電視、洗衣機、冰箱、空調、熱水器、吸油煙機、家用灶具及電腦共八類，近期已有地補鎖定3C產品。

目前對智慧手機等3C數位產品的政策支持，仍以地補和以舊換新為主，近期具體政策，像江蘇發改委11月26日發布「3C數位產品補貼專項活動操作指引」。

針對手機、平板電腦、數位相機等七類3C產品，按成交價格的15%給予補貼，補貼限額人民幣1,500元，時間為2024年11月27日至12月31日，若補貼額度用完，則提前結束，補貼額度未公布，僅限線下購買補貼。

貴州省政府辦公廳於11月27日印發「貴州省全力推動經濟持續回升向好若干政策措施」，在已支持的17類家電產品和12類家居商品換新促銷基礎上，將國產手機、平板電腦等更多高品質消費品納入以舊換新支持範圍。

3C 兩會 額度

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