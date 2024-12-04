快訊

南韓國會表決通過 要求總統解除戒嚴

聽新聞
0:00 / 0:00

陸4大行業協會 籲慎買美晶片

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國拜登政府對大陸半導體行業祭出第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會和中國通信企業協會昨晚同步發聲，籲陸企要謹慎採購美國晶片。

中國互聯網協會發布聲明，隨著美國出口管制措施不斷加碼，反噬效應也在擴大，美國對大陸管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品的穩定供應。呼籲大陸境內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在陸生產製造的晶片。

中國半導體行業協會指出，在全球經濟一體化的今日，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。美國對陸管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品穩定供應。美國晶片產品不再安全、不再可靠，大陸相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國汽車工業協會強調，美國隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品穩定供應，大陸汽車行業對採購美國企業晶片的信任和信心正在被動搖，建議大陸汽車企業謹慎採購美國晶片。中國通信企業協會也稱，為保障資通訊行業的產業鏈、供應鏈安全穩定，應謹慎採購美國晶片。批評美國作為是赤裸裸的經濟和科技霸凌。

半導體 美國

延伸閱讀

第三波制裁半導體 中國三大行業協會發聲籲「謹慎採購美國晶片」

起訴拜登杭特 特檢駁斥「有政治動機」

日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

拜登特赦兒子杭特 自家國會議員也反彈「傷害總統公信力」

相關新聞

賽諾菲砸10億歐元 建北京製藥基地

全球製藥巨頭、法國最大醫療健康企業賽諾菲將投資約10億歐元，在北京經濟技術開發區（下稱北京經開區）新建胰島素生產基地，重...

陸首台15兆瓦燃氣輪機 點火成功

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的大陸首台15兆瓦重型燃氣輪機（簡稱G15），在四川省德...

逾3成iPad…比亞迪組裝

大陸汽車巨頭比亞迪除了生產汽車聞名之外，其副業電子產品製造近期引發關注。業內人士和分析師稱，比亞迪如今已為超過30%的蘋...

反制美 陸祭「兩用物項」出口管制

美國二日宣布對大陸半導體企業北方華創等近一四○家企業進行出口管制，大陸商務部昨宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「...

陸4大行業協會 籲慎買美晶片

美國拜登政府對大陸半導體行業祭出第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會和中國通信企業協會昨晚...

迎關稅戰 中經會傳11日登場

彭博引述知情人士報導，中共高層預計十一日舉行為期兩天的中共中央經濟工作會議，以制定二○二五年經濟目標和刺激計畫。儘管美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。