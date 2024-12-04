陸4大行業協會 籲慎買美晶片

美國拜登政府對大陸半導體行業祭出第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會和中國通信企業協會昨晚同步發聲，籲陸企要謹慎採購美國晶片。

中國互聯網協會發布聲明，隨著美國出口管制措施不斷加碼，反噬效應也在擴大，美國對大陸管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品的穩定供應。呼籲大陸境內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在陸生產製造的晶片。

中國半導體行業協會指出，在全球經濟一體化的今日，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。美國對陸管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品穩定供應。美國晶片產品不再安全、不再可靠，大陸相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國汽車工業協會強調，美國隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品穩定供應，大陸汽車行業對採購美國企業晶片的信任和信心正在被動搖，建議大陸汽車企業謹慎採購美國晶片。中國通信企業協會也稱，為保障資通訊行業的產業鏈、供應鏈安全穩定，應謹慎採購美國晶片。批評美國作為是赤裸裸的經濟和科技霸凌。