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反制美 陸祭「兩用物項」出口管制

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

美國二日宣布對大陸半導體企業北方華創等近一四○家企業進行出口管制，大陸商務部昨宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制，並批評美方近年泛化國家安全概念，濫用出口管制。

大陸昨祭出反制的「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事力量的貨物、技術和服務，包含可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

大陸商務部在二日晚間發出「將採取必要措施」的警告後，昨天即以維護國家安全和利益、履行「防擴散」義務為由，公告禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。公告指，原則上不許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和用途審查。違反者將依法追究法律責任。該規定自公布日起正式實施。

針對上述出口管制，大陸商務部指出，近年來美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。但商務部也強調，中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。

大陸外交部發言人林劍昨天也稱，中方已就美國惡意打壓大陸科技進步提出嚴正交涉，批評美方對陸企單邊制裁和長臂管轄，損害所有國家利益。

上海第一財經指出，受制裁的實體多與半導體製造設備相關，涵蓋塗膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、封裝測試等半導體設備大部分領域；多間被列入美方實體清單的陸企則回應稱「影響不大」或者「相對有限」。

美國近年不斷緊縮對大陸高科技出口管制，去年夏季以來，大陸已多次加強出口管制，包含鎵、鍺、銻相關物項、高敏感石墨物項、航太與船舶模具、特種纖維材料，以及可用於大規模殺傷的無人機等。而大陸雖與美國在今年四月建立副部級「商貿工作組」，並同意加強出口管制溝通，但九月第二次會議後就再無任何消息。

半導體 大陸商務部 美國

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