逾3成iPad…比亞迪組裝

大陸汽車巨頭比亞迪除了生產汽車聞名之外，其副業電子產品製造近期引發關注。業內人士和分析師稱，比亞迪如今已為超過30%的蘋果iPad平板電腦進行組裝。

華爾街日報報導，比亞迪表示，公司目前有超過1萬名工程師和近10萬名員工專注於「果鏈」。該公司高管認為，汽車製造和電子代工這兩種業務的結合非常合理，因為它們都需要公司擅長的核心能力：製造低成本高精度的設備。

比亞迪透露，公司還為三星提供鉸鏈相關的組件，用於部分折疊螢幕手機。近期，比亞迪因第三季營收達280億美元、首次超過特斯拉的250億美元備受關注。這一成果主要得益於其代工部門比亞迪電子，該部門當季收入達到60億美元，年增10.85%。

比亞迪電子在2019年度報告中提到，其業務在「一家北美主要客戶」身上取得了突破，成功進入其核心產品供應鏈並開始量產。業內認為，這表明比亞迪已為蘋果生產iPad。

比亞迪與蘋果的合作始於2009 年，從加工零組件起步，逐漸贏得信任，最終成為蘋果結構組件（如金屬、玻璃、陶瓷、藍寶石）和組裝服務的供應商。

比亞迪在2023年收購美商捷普公司（Jabil）的行動電子製造業務，而後者原為蘋果公司的供應鏈，該筆收購進一步擴大比亞迪代工業務。當時有輿論擔憂比亞迪該舉可能會對全球果鏈老大哥鴻海造成威脅。

蘋果CEO庫克今年3月訪中時，在上海會見蘋果供應商時，比亞迪董事長王傳福也在列。

比亞迪電子業務廣泛，涉及智慧手機、平板電腦等，其中手機代工是最重要收入來源，主要客戶包括華為、小米、榮耀及蘋果。近期長沙比亞迪電子二期項目11月30日正式投產，預計新增智慧終端年產量1,000萬支，年產值將逾人民幣100億元。