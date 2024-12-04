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陸首台15兆瓦燃氣輪機 點火成功

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
組裝中的G15本體。圖／本報四川德陽傳真
組裝中的G15本體。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的大陸首台15兆瓦重型燃氣輪機（簡稱G15），在四川省德陽市整機點火成功標誌著大陸實現了自主重型燃氣輪機成熟化、系列化、譜系化發展。

據悉，點火試驗是燃氣輪機啟動的關鍵步驟，能夠驗證燃燒室能否正常點火，決定燃氣輪機能否順利進入運行狀態。此次點火試驗，初步驗證了G15的可靠性、安全性及功能完整性，為G15全面開展整機驗證奠定了基礎。

G15機組功率為16.5兆瓦，熱效率大於35%，相較於同功率的火力發電機組，一年可減少碳排放超過15萬噸，聯合迴圈一小時發電量超過2.2萬度，可滿足2500個家庭1天的用電需求。

G15機組不僅可用於熱電聯產、分散式能源、海上平台發電，還可以和光伏、儲能等綠色低碳技術耦合，構建可應用於醫院、學校、社區、工業園區等不同場景的「源網荷儲」綜合能源運用場景。

東方汽輪機是大陸重型燃機自主研製代表企業之一，自主研製的G50重型燃機已投入商業運行超過5000小時，建成了行業首個燃機高溫部件數位化車間。接下來，東方汽輪機還將在G80、摻氫及純氫燃機等關鍵核心技術開發方面持續發力，推動大陸中小燃機產業成熟化、系列化、清潔化、高端化發展。

成功 標誌 高溫

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