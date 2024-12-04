陸首台15兆瓦燃氣輪機 點火成功

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的大陸首台15兆瓦重型燃氣輪機（簡稱G15），在四川省德陽市整機點火成功，標誌著大陸實現了自主重型燃氣輪機成熟化、系列化、譜系化發展。

據悉，點火試驗是燃氣輪機啟動的關鍵步驟，能夠驗證燃燒室能否正常點火，決定燃氣輪機能否順利進入運行狀態。此次點火試驗，初步驗證了G15的可靠性、安全性及功能完整性，為G15全面開展整機驗證奠定了基礎。

G15機組功率為16.5兆瓦，熱效率大於35%，相較於同功率的火力發電機組，一年可減少碳排放超過15萬噸，聯合迴圈一小時發電量超過2.2萬度，可滿足2500個家庭1天的用電需求。

G15機組不僅可用於熱電聯產、分散式能源、海上平台發電，還可以和光伏、儲能等綠色低碳技術耦合，構建可應用於醫院、學校、社區、工業園區等不同場景的「源網荷儲」綜合能源運用場景。

東方汽輪機是大陸重型燃機自主研製代表企業之一，自主研製的G50重型燃機已投入商業運行超過5000小時，建成了行業首個燃機高溫部件數位化車間。接下來，東方汽輪機還將在G80、摻氫及純氫燃機等關鍵核心技術開發方面持續發力，推動大陸中小燃機產業成熟化、系列化、清潔化、高端化發展。