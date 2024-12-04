大陸三協會 籲謹慎採購美晶片

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國對中國大陸半導體行業，宣布三年來第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會昨（3）日同步發聲，呼籲大陸企業謹慎採購美國晶片

快科技報導，中國互聯網協會在聲明中表示，美國出口管制措施不斷加碼，反噬效應也在持續擴大，美國對大陸管制措施的隨意性對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品穩定供應。協會呼籲大陸境內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，積極使用內外資企業在大陸生產製造的晶片。

中國半導體行業協會指出，在全球經濟一體化的今天，美國單邊主義行為不僅損害中美兩國企業利益，也極大增加全球半導體供應鏈成本。

美國對大陸管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，美國晶片產品不再安全、不再可靠，大陸相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國汽車工業協會強調，美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品的穩定供應，大陸汽車行業對採購美國企業晶片產品的信任和信心正在動搖，美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全。

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