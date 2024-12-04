反制美半導體管制 陸禁鎵、鍺、銻對美出口

大陸商務部昨（3）日公告，原則上不許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關「兩用物項」對美國出口；對石墨「兩用物項」對美國出口，實施更嚴格最終用戶和最終用途審查。公告即日起實施。該舉被視為針對美國對陸半導體限制措施的反制。

「兩用物項」是指既有民事用途，又有軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務。

大陸商務部表示，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規規定，為維護國家安全和利益，決定加強相關「兩用物項」對美國出口管制：一是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；二是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

大陸商務部表示，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，無端限制有關產品對華出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，嚴重破壞國際貿易規則、損害企業正當合法權益、破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

大陸商務部強調，中方堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法，願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定

據了解，中國大陸是世界最大產銻地，全球約48%的銻產量來自中國，美國每年對銻的需要量大約22,000噸，約占全球總量四分之一。鎵和鍺是生產先進半導體晶片的關鍵材料，普遍使用在一些尖端武器中；中國主導全球鎵和鍺的生產，生產的鎵占全球產量的95%，鍺產量也占全球市場的60%。