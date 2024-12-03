「拍照神器」來了？小米15 Ultra曝光 2億畫素長焦、標配衛星通信

大陸媒體傳出小米15 Ultra手機的性能參數，稱這款為攝影發燒友打造的手機將會採用一塊2K解析度的等深四曲屏，除此之外主攝採用的是1英吋的CMOS，光圈達到了F/1.63，同時畫素為5000萬畫素。而小米15 Ultra在長焦鏡頭上堆了更大的料，將會採用2億畫素的CMOS，估計能夠支持更長的變焦。

熱點科技報導，小米已經發表了小米15系列手機，包括小米15、小米15 Pro等手機，不過對於攝影愛好者來說，小米的終極型號也就是小米15 Ultra還沒有問世，因此大家都在等待這款拍照神器的到來，根據以往的慣例，小米要到2025年才會發表這款手機。如今關於這款手機的參數消息也是越來越多，包括最核心的CMOS以及對於衛星通信的支持。

在衛星通信上，小米15 Ultra將會有所區別，其中標準版支持的是天通衛星通信，此外頂配還將支持北斗衛星通信，從而滿足在極端環境下的正常通信，除此之外大家也關心手機的電池容量，畢竟今年手機電池進步十分地明顯，小米15 Ultra在電池容量也將有所提升，不過不會跟小米15手機一樣激進，估計在5800mAh上下，充電功率也不會超過100W。此外核心硬體配置上，小米15 Ultra也將採用驍龍8至尊版處理器，在性能上提升相當明顯。

考慮到現在手機發表速度的加快，預計小米很有可能在MWC 2025上發表小米15 Ultra手機，對於攝影愛好者來說差不多再等2個月就行了。