再一協會發聲！ 中國通信企業協會籲企業審慎「選擇採購美國晶片」

中國通信企業協會3日在官網發布聲明稱，近期美國將140家中國半導體公司列入貿易限制名單。美國對華管制措施的隨意性影響美國晶片產品的穩定供應，為保障信息通信行業的產業鏈、供應鏈安全穩定，應謹慎採購美國晶片。

協會認為，美方以所謂國家安全為由，濫用國家力量，打壓中方企業，這是赤裸裸的經濟和科技霸凌，是對美方一貫標榜的市場經濟原則的公然否定，損害了中國信息通信行業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

美方應停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為各國企業發展營造公平、公正、無歧視的環境。

美國政府持續泛化國家安全概念，肆意修改管制規則，限制對中國晶片和半導體設備供應，既嚴重破壞了國際貿易規則，又給中國信息通信行業的產業鏈、供應鏈安全穩定帶來實質性損害。

中國信息通信業對於採購美國企業晶片產品的信任和信心已經動搖，認為美國晶片產品不再可靠，不再安全，呼籲政府開展關鍵信息基礎設施供應鏈安全調查，採取有力措施，保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行。