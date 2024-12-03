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民眾安全感不足抑壓消費 外媒：陸房籍制度制約經濟發展

中央社／ 台北3日電
美媒報導，中國的戶籍制度是制約經濟發展其中一個原因，目前約有2.5億人住在城市，因沒有戶籍，無法享受全部社會福利，導致他們沒有足夠經濟安全感，抑壓消費。圖／路透
美媒報導，中國的戶籍制度是制約經濟發展其中一個原因，目前約有2.5億人住在城市，因沒有戶籍，無法享受全部社會福利，導致他們沒有足夠經濟安全感，抑壓消費。圖／路透

美媒報導，中國的戶籍制度是制約經濟發展其中一個原因，目前約有2.5億人住在城市，因沒有戶籍，無法享受全部社會福利，導致他們沒有足夠經濟安全感，抑壓消費。中國近來推出一項城鎮化戰略行動計畫，顯示政府意識到此制度的問題。

華爾街日報2日報導指出，為了提振房市，中國十多個城市允許購房者落戶的計畫，落戶類似獲得永久居住權。廣州成為中國第一個買房落戶的一線城市。

報導解釋，戶籍制度是從根本上制約中國經濟發展的因素之一，此制度長期將農村和城市人口分隔開來。中國約2/3人口住在城市，但截至2023年，只有不到一半的人口擁有城市戶籍。

這意味大約2.5億城市居民在居住地無法享受全部的社會福利，當中許多人是無力在大城市買房的農民工，這令他們無法完全享受社會福利。在沒有足夠經濟安全感下，他們在消費上有所顧慮。許多人在城市工作，家人則留在農村。

報導表示，中國政府近來公布了一項城鎮化戰略5年行動計畫，以改革戶籍制度，這表明政府已經意識到此制度的問題。但改革需要巨大成本，將數百萬農村移民納入城市社會基礎設施，需要增加醫療健康和其他福利項目的支出。

放寬戶籍限制和加強社會福利更能釋放巨大的消費潛力。如果戶籍改革成功，擴大到更多城市，同時完善配套，為改善農村移民的社會福利提供資金，這將成為近年來中國政府最具積極意義的經濟政策之一。

戶籍 經濟發展 華爾街日報

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