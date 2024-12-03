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美國新一輪半導體禁令 多家中國大陸企業稱影響不大

中央社／ 台北3日電
中國大陸半導體情境示意圖。圖／Ingimage
中國大陸半導體情境示意圖。圖／Ingimage

美國政府將對中國半導體業展開新一輪制裁，對象包括北方華創等140家中國企業。列入清單的上市公司有的表示正積極應對可能風險，也有企業稱這次的制裁對經營面影響不大。

美國於2日起對中國半導體業祭出新的管制措施，共140間中企遭列入出口黑名單，隨後中國外交部回應稱，堅決反對美方對中國進行惡意封鎖和打壓，將採取堅決措施，堅定維護中企正當合法權益。

據第一財經，這次被制裁的企業多與半導體製造設備有關，涵蓋塗佈顯影、蝕刻、封裝測試等，此外還有事業單位和投資機構。部分企業表示正積極應對可能發生的風險，然而也有企業稱銷售區域以中國國內為主，實質影響不大。

報導提到，北京華大九天發布公告稱，針對被列入實體清單可能發生的風險，「公司正在積極應對」；深圳中科飛測指出，在四、五年前已經提前布局應對外部措施，關鍵零組件已經全自產，銷售區域也主要是中國國內市場，「這次外部管制預計不會造成較大影響」。

北方華創則強調，中國國內市場占公司營收的90%，海外市場還不到10%，評估這次影響較小；華海清科則說，目前評估下來沒有太多實質性影響，核心零組件大部分已經實現自主可控。

聞泰科技回應表示，經公司法務和第三方律師初步評估，依據相關管制規定，一般實體清單的限制項目相對有限，向客戶銷售產品和提供服務不會因此受到直接限制。會持續關注與評估相關影響，與供應商、客戶保持積極溝通。

半導體 美中關係 美國 貿易戰

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