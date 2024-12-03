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中國英國商會：英企料2025年在陸經營持續困難

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）調查顯示，英企預計2025年在陸經營持續困難。圖為上海外灘觀光平台。（新華社）
中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）調查顯示，英企預計2025年在陸經營持續困難。圖為上海外灘觀光平台。（新華社）

中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）公布年度商業信心調查報告顯示，由於經濟形勢低迷，過去一年在大陸經營變得更困難，並預計明年仍將持續。

綜合信報、香港經濟日報報導，中國英國商會指出，中國經濟放緩，加上有監管障礙， 英國企業繼續面臨重大阻力，營業收入預期下降，企業對明年樂觀情緒不高，並認為在中國經商連續五年變得更加艱難

調查結果指出，自2019年以來，大多數在陸英國企業連續5年認為在陸經營變得更困難，2024年該比例達58%，其中有86%歸咎於經濟因素。僅有33%的企業預測2024年的營業額將按年增長，低於2023年的45%。

受調企業對2025年持樂觀態度的比例從46%下降至41%，而持悲觀態度的企業比例則維持在29%。顯示對於2025年的經營狀況仍不看好。

在投資部分，有76%的受訪企業表示將維持當前的投資水平或增加投資，其中有45%的企業表示投資計劃沒有變化，而31%的企業計劃在2025年增加投資，略低於去年的35%。

與此同時，僅有8%的企業表示將減少投資，該比例為2021年以來的最低水平，比去年下降5%。另有16%的企業選擇「不了解」，這一比例創下歷史新高。

從前述可知，儘管對於在大陸經營不樂觀，但真正減少投資不多，多數為持平或是觀望。

中國英國商會表示，英國外交大臣林德偉（David Lammy）10月訪中後， 英國企業對中英關係的樂觀情緒達到7年來的最高，但中英關係將如何發展尚不確定，因有關中國的國家補貼及產能過剩疑慮。在川普再次當選美國總統， 以及歐盟對華採取更多保護主義措施的背景下，制定對陸長期戰略可能會變得更加困難。

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