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大陸江蘇祭出補貼新政 里昂解析三優勢：消費電子業後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中國大陸今年公布「推動消費品以舊換新行動方案」。近期，外資里昂證券指出，日前江蘇省更祭出新的補貼政策，當中具備「三大優勢」，不僅反映政府對提升消費動能的重視，也為3C市場注入新活力。展望後市，若全國性政策進一步推出，將有望推動整個消費電子行業增長。

里昂指出，新措施為消費者提供交易價格約15%的補貼，單件最高補貼額為人民幣1,500元，適用期間於今年11月27日至12月31日，直到補貼預算用完為止。值得注意的是，補貼僅限於線下購買，每人每類產品能享受一次補貼。

里昂認為，該項政策是提升電子產品消費需求的重要起點，其中江蘇省作為中國經濟發展的省份之一，其政策方向經常具示範作用。因此，此次江蘇省將家電補貼延伸至3C產品，尤其是手機等，顯示出全國性家電補貼未來可能涵蓋手機的趨勢。

另外，補貼政策的核心在於激活終端消費需求，對相關產業鏈具有三大影響。首先，對於智慧型手機市場而言，補貼將有助於緩解需求疲弱的現狀，尤其是針對中高端機型的銷售，預計能帶來短期銷量提升。其次，平板電腦及智能手錶等產品也將因政策受益，成為消費升級的新增動力。

第三，從財政支持角度來看，此次補貼由省級財政提供，強調政策的地方性與定向性，通過線下渠道推動實體店銷售等。儘管政策適用時間較短，但其效應仍值得關注。此外，若其他省份跟進類似補貼措施，或在未來提升補貼範圍與金額，將對全國電子產品市場形成更大支持。

智慧型手機 消費

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